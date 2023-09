Bobingen

vor 35 Min.

Millioneninvestment: Die Bobinger Pflegeschule kann größer werden

Die Bobinger Wertachklinik soll um den Neubau einer Pflegeschule erweitert werden. Das dreigeschossige Gebäude soll sich östlich an die bestehende Bebauung anschließen.

Plus Rund fünf Millionen Euro werden für den neuen Campus investiert, die Hälfte davon wird gefördert. Im Oktober sollen die Bauarbeiten beginnen.

Von Maximilian Czysz

Die Berufsfachschule für Pflege in Bobingen soll wachsen. Jetzt hat die Regierung von Schwaben grünes Licht gegeben: Sie fördert das Projekt mit rund 2,3 Millionen Euro. Insgesamt sollen für den Neubau in Modulbauweise mit Schulräumen und Mikrowohnungen rund 5,3 Millionen Euro investiert werden.

„Angesichts des bundesweit herrschenden Pflegemangels ist es existenziell wichtig, in die Ausbildung neuer Pflege- und Hilfskräfte zu investieren“, erklärt der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele. Durch die geplante Erweiterung stehen künftig jedes Jahr 30 Plätze für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zur Verfügung, also fünf mehr als bisher. Dazu kommen zusätzlich 25 Plätze für den in den Wertachkliniken neu eingeführten einjährigen Ausbildungsgang der Krankenpflegehilfe.

