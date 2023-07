Bobinger Pflegeschule: Wann fällt der Startschuss für die Erweiterung?

Die Berufsfachschule für Pflege an den Wertachkliniken in Bobingen soll wachsen: Jetzt gibt es die Zusage für eine hohe Förderung.

Beim jüngsten Treffen der CSU-Kreistagsfraktion in Bobingen wurde bekannt, dass die geplante Erweiterung der Bobinger Pflegeschule an den Wertachkliniken mit rund zweieinhalb Millionen Euro gefördert werden könnte.

Damit sei zu rechnen, sagte Landrat Martin Sailer. Er veranschaulichte, was die Zusage konkret bedeutet. „Wir schaffen nun bei, mit und für die Wertachkliniken fünf neue Ausbildungsplätze für Pflegekräfte und 20 neue Plätze für Pflegehelfer. Das ist angesichts des Fachkräftemangels ein Gewinn für die ganze Region“, sagte Sailer. Angesichts der Finanzlage des Landkreises sei es zudem bemerkenswert, dass die weiteren Investitionen aus Mitteln der Kliniken getragen und damit der Kreishaushalt nicht belastet würde. „Gerade angesichts der latenten Diskussionen rund um Klinikschließungen im ländlichen Raum ist dies ein starkes Zeichen“, erklärte Sailer. „Die Regierung von Schwaben hat mittlerweile eine Förderzusage erteilt und das bedeutet einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Wertachkliniken“, erklärte Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller. Bobingen habe durch die Übernahme von Ausgleichsflächen das Projekt erst möglich gemacht.

Wohnungen für die Schüler geplant

Der Schulstandort Bobingen soll massiv ausgebaut werden. Direkt an der Wertachklinik werden zwölf Mikro-Wohnungen entstehen. Geplant sind neben den Wohnungen weitere Schul- und Gruppenarbeitsräume, Toiletten, Büros, Gemeinschaftsräume sowie ein Archiv und eine Bibliothek. Die Erweiterung soll im östlichen Bereich der Klinik Platz finden. Der dreigeschossige Bau hat eine Grundfläche von 27 auf 15 Metern. Die Kosten für die Erweiterung belaufen sich auf rund 5,2 Millionen Euro. Klinik-Vorstand Martin Gösele hofft, dass der Erweiterungsbau in Modulbauweise bis Anfang 2024 abgeschlossen sein könnte.

In Bobingen gibt es 130 und in Schwabmünchen 126 Betten. Beschäftigtenzahl: 732.

Die Wurzeln der beiden Krankenhäuser reichen in beiden Orten bis weit ins 19. Jahrhundert zurück.

Die jetzigen Gebäude stammen aus den 1960er/70er Jahren wurden seitdem mehrfach modernisiert.

Seit 2006 bilden beide Häuser das "Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen".

In Zukunft wollen die Wertachkliniken noch stärker auf den Nachwuchs aus der Schule bauen. Vor allem von der neu angebotenen Ausbildung zum Pflegefachhelfer und zur Pflegefachhelferin versprechen sich die Verantwortlichen viel. Sie dauert ein Jahr, Voraussetzung ist der Mittelschulabschluss. Danach muss noch nicht Schluss sein: Wer will, kann eine dreijährige Pflegefachausbildung anschließen. Für sie ist sonst mindestens die Mittlere Reife notwendig. Es sollen 20 bis 25 Ausbildungsplätze entstehen.

Besondere Auszeichnung für die Fachschule

Im Frühjahr wurde die Berufsfachschule für Pflege an den Wertachkliniken in Bobingen ausgezeichnet. Sie gehört laut einer aktuellen Vergleichsstudie zu den Top-Ausbildern: Sie landete unter den besten zehn in Deutschland. Im Bereich "Öffentliche Krankenhäuser" erreichte die Schule Rang vier, direkt hinter dem Klinikum Osnabrück, den Lahn-Dill-Kliniken und dem Klinikum Freising.