Bobingen

vor 17 Min.

Bobinger Schüler tauschen sich per Video mit Klassen anderer Länder aus

Plus Im Rahmen eines Erasmus-Projekts tauschen sich Schülerinnen und Schüler der Bobinger Realschule mit anderen Schulklassen aus. Wegen Corona nehmen sie per Video-Schaltung am Treffen teil.

Von Anja Fischer

Sich austauschen und voneinander lernen: Darum ging es beim digitalen Treffen zwischen Schülerinnen und Schüler der Bobinger Reaschule und Partnerklassen anderer Länder. Das Erasmus-Projekt stand unter dem Motto „European Future Skills“. Per Video schalteten sich die Schülerinnen und Schüler in einen Veranstaltungsraum in Spanien und arbeiteten mit einer Gruppe vor Ort zum Thema kreatives Denken zusammen. Auch in Kurse zu Teamführung, Unternehmertum und Teambildung waren sie eingebunden.

