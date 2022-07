Bobinger Schulleiter mahnt, sich die berufliche Zukunft gut zu überlegen

Plus Nach einer schwierigen Zeit feiern 105 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss an der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule.

Bei der Abschlussfeier der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule wies Schulleiter Robert Walch auf die besonderen Umstände hin, mit denen dieser Jahrgang zu kämpfen hatte. Doch letztlich sei es gut gegangen. Jedenfalls bei der Mehrzahl seiner Schülerinnen und Schüler, sagte Walch.