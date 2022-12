Bobinger Stadtkapelle begrüßt das neue Jahr

Etwa 60 Musikerinnen und Musiker ziehen für fünf Stunden durch die Stadt. Neben Musik gibt es noch etwas anderes zum Start ins neue Jahr.

Die Stadtkapelle Bobingen wird am Neujahrstag das neue Jahr musikalisch begrüßen. Vier Gruppen mit insgesamt weit über 60 Musikerinnen und Musikern marschieren dazu durch den Ort, spielen verschiedene Lieder und sagen ihrer Zuhörern das Neujahrssprüchle auf. Von 10 bis etwa 15 Uhr werden die Musikerinnen und Musiker an diesem 1. Januar unterwegs sein.

Schon seit vielen Jahren mit dabei ist Lukas Geirhos. „Ich habe ganz klassisch als Sprüchle-Kind angefangen“, erinnert sich der Klarinettist. „Das muss so in der dritten Klasse gewesen sein.“ Seither sei er jedes Jahr dabei gewesen, sofern das Neujahrsanspielen stattfinden konnte.

Spenden für die Jugendarbeit sind erwünscht

Es sei einfach eine schöne Tradition der Stadtkapelle, so die Menschen im Ort und das neue Jahr zu begrüßen, findet Geirhos. „Man kann den Menschen musikalisch ein gutes neues Jahr wünschen und vielen auch persönlich – man trifft auf dieser Runde ja viele Menschen.“ Immerhin ist jeder eingeladen, bei den Klängen der Musiker aus dem Haus zu kommen, sich das Neujahrssprüchle aufsagen zu lassen und – wenn es gefallen hat – gerne auch ein bisschen Geld in die Spendenkiste zu werfen. Damit finanziert die Stadtkapelle die Jugendarbeit im Verein.

Das Wetter meint es gut

Lukas Geirhos ist auch aus einem anderen Grund gerne beim Neujahrsanspielen mit dabei: „Es hat schon etwas sehr Familiäres: Wir sind meist in derselben Gruppen und haben früher oft mit der Musiker-Clique ins neue Jahr gefeiert – danach ist man dann zusammen zum Neujahrsanspielen gegangen und hat später weitergefeiert.“ In diesem Jahr werden die Musiker wohl Glück mit dem Wetter haben, der Wetterfrosch sagt Plus-Temperaturen an. Doch auch kaltes Wetter gehöre einfach dazu. Das sei eben so, meint Lukas Geirhos und zuckt mit den Achseln. Er freut sich schon und hat auf der Klarinette bereits die Märsche geübt: „Ruetz-Marsch, Bozner Bergsteiger-Marsch, Schloss Leuchtenburg und Unter dem Doppeladler, das wird meistens gespielt.“ Auch der ein oder andere Wunsch werde manchmal erfüllt.

