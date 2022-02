Bobingen

Bobinger Stadtrat ist weiterhin live im Internet zu sehen

Plus Eine große Mehrheit stimmte für eine Fortführung der Übertragungen. Doch wegen der unklaren Pandemielage will man sich im Juli noch einmal über das Thema unterhalten.

Von Elmar Knöchel

Die Live-Übertragung aus dem Bobinger Stadtrat soll vorerst weitergehen. Ende Juli wollen die Mitglieder nochmal beraten. Grund für die befristete Entscheidung ist Corona. Die Online-Übertragung der Sitzungen biete einen Mehrwert, da sich niemand der Gefahr einer Ansteckung aussetzen muss, um eine Stadtratsberatung zu verfolgen, hieß es in der jüngsten Sitzung. Außerdem seien die Gegebenheiten im Sitzungssaal im Rathaus nicht so komfortabel wie in der geräumigen Singoldhalle.

