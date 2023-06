Bobinger Verkehrskonzept dreht sich im Kreis

Plus Erneut war das Verkehrskonzept Thema im Bobinger Stadtrat. Erstmals sollte über konkrete Umsetzungen gesprochen werden. Dabei gab es durchaus Überraschungen.

Die Kreuzung Augsburger Straße und Wertachstraße im Norden von Bobingen gilt als neuralgischer Punkt. Während der Stoßzeiten ist dort viel los. Schon im Verkehrskonzept aus dem Jahr 2005 war dieser Knotenpunkt als Problem ausgemacht worden. Jetzt wurde ein überraschender Lösungsansatz vorgestellt.

Der Vorschlag des Verkehrsplaners Malte Novak lautete: Die Kreuzung sollte verändert und damit auch möglichst durchgängige Fahrradstreifen geschaffen werden. Der Experte schlug vor, die Linksabbiegerspuren Richtung Norden, einmal an der vorgelagerten Kreuzung Bischof-Ulrich-Straße und an der Kreuzung Wertachstraße, sollten wegfallen. Dadurch wäre Platz für einen Fahrradstreifen. Die Kreuzung sei leistungsfähig genug, um den Geradeausfahrenden und den Linksabbiegenden gerecht zu werden. Zudem könne eine lenkende Wirkung erzielt werden. Durch dort entstehende Behinderungen, gegebenenfalls auch Staus, würden vielleicht mehr Autofahrende die Umgehung nutzen.