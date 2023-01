Bobinger Verkehrskonzept: Es braucht weiterhin Geduld

Darüber spricht Bobingen 2023: Entscheidungen zum Verkehrsgeschehen werden erwartet. Aber sie gestalten sich schwierig.

Der Straßenverkehr ist in Bobingen ein großes Thema. Was passiert in diesem Jahr? Gibt es weichenstellende Entscheidungen?

In Bobingen wurden professionelle Verkehrsplaner beauftragt, das schon viele Jahre alte Verkehrskonzept fortzuschreiben. Grundlage sind dabei die Daten aus den Verkehrszählungen und der Umfrage, die im vergangenen Jahr durchgeführt worden waren. Das Ziel: Möglichkeiten zur Verkehrssteuerung aufzuzeigen und einen Handlungsrahmen vorzugeben. Bei der Präsentation der Ergebnisse zeigte sich, was die meisten Bobingerinnen und Bobinger wahrscheinlich schon wussten: In Bobingen werden rund 60 Prozent der Wege, auch bei geringen Distanzen von unter einem Kilometer, mit dem Auto zurückgelegt. Das Fahrrad kommt nur auf 22 Prozent der Fahrten und wird hauptsächlich im Freizeitbereich genutzt. Der ÖPNV spielt im Verkehr innerhalb der Stadt so gut wie keine Rolle. Er wird hauptsächlich für Fahrten in die Nachbarstädte berücksichtigt.

Wirtschaftliche Interessen und Verlagerungen

CSU-Stadtrat Herwig Leiter sieht die Schwierigkeit, Realität und bestehende Wünsche in Bobingen unter einen Hut zu bringen. "Ich möchte nicht mit Verboten arbeiten. Der bessere Weg ist, den Menschen Angebote zu machen, um Alternativen aufzuzeigen." Ein Baustein dieser Strategie sei der Antrag gewesen, eine Förderung für den Kauf privater Lastenräder einzuführen. Dieser Vorschlag fand im Stadtrat keine Mehrheit. Den Verkehr an einer Stelle zu beschränken, reiche nicht aus. Damit würde dieser nicht einfach weniger, sondern sich nur verlagern. Wirtschaftliche Interessen dürften ebenso nicht vergessen werden, so Leiter. Dass sich viele Menschen in Bobingen – vor allem Radfahrende – weniger Verkehr in der Hochstraße wünschten, sei durchaus nachvollziehbar. Aber die Gewerbetreibenden dort seien auf gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten angewiesen. Wichtig seien auch Verbesserungen bei der Schulwegsicherheit.

Stadtrat Franz Handschuh (FBU) sieht die Ziele des Verkehrskonzeptes in der Verbesserung der Sicherheit auf Bobingens Straßen, der Beseitigung von Gefahrenpunkten, Steuerung des innerstädtischen Verkehrs und Stärkung des ÖPNV. "20 Monate nach Auftragsvergabe an die Verkehrsplaner bleiben noch immer viele Grundsatzentscheidungen offen", sagt Handschuh. Dazu gehöre die Entscheidung, wie man sich zum Thema Mobilitätswende verhalten wolle. "Will man Geschwindigkeitsreduzierungen und vor allem wo?", fragt das FBU-Mitglied. Die Frage nach der Begrenzung des Schwerlastverkehrs in der Stadt sei noch nicht beantwortet. Genau wie die nach der Stärkung des Rad- und Fußverkehrs in Bobingen. Handschuh weist zusätzlich auf fehlende Entscheidungsvorlagen zur Lenkung der Verkehrsströme hin. "Die FBU erwartet zügig weise Entscheidungen im Stadtrat, die ohne Denkverbote diskutiert und umgesetzt werden müssen."

Feuerwehr muss schneller zum Feuerwehrhaus

Um eine zusätzliche Komponente wurden die zu berücksichtigenden Umstände im Rahmen der Vorstellung des Feuerwehr-Bedarfsplans erweitert. Im Dezember wurde bekannt, dass die Bobinger Feuerwehr nur bei 50 Prozent ihrer Einsätze die vorgeschriebene Hilfsfrist erreicht. Laut Kommandant Martin Bühler liege das hauptsächlich daran, dass die Einsatzkräfte bei der Fahrt zum Feuerwehrhaus nicht schnell genug vorankommen würden. Zusätzliche Tempo-Beschränkungen werden daher seitens der Feuerwehr kritisch gesehen.