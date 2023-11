Bobinger Wassergebühren steigen erneut

Bereits zum Jahresbeginn 2023 waren in Bobingen die Wassergebühren gestiegen. Zum Anfang des kommenden Jahres werden die Preise erneut angehhoben.

Am Jahresende 2022 hatte der Bobinger Stadtrat die Gebühren für Trinkwasser auf 2,15 Euro je Kubikmeter und die Abwassergebühren auf 1,74 Euro je Kubikmeter angehoben. Zum Jahresbeginn 2024 werden nur zwölf Monate später die Gebühren erneut steigen. Trinkwasser kostet dann 2,38 Euro, Abwasser 1,85 Euro je Kubikmeter. Grund für die erneute Erhöhung sei, wie Stadtwerkechef Bernhard Langert in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses ausführte, die Anfang letzten Jahres unklare Entwicklung auf dem Energiepreissektor.

Gebührenanpassung 2023 beruhte auf Schätzungen

Die damalige Gebührenanpassung beruhte zu großen Teilen auf Schätzungen, wie sich die Energiepreise und die Inflation auf die Kalkulation der Stadtwerke auswirken würden. Da man damals von Energiepreisen ausgehen musste, die sehr hoch waren, habe der Stadtrat beschlossen, nur einen Teil der Preissteigerungen zu berücksichtigen. Schließlich wollte man die Bürger in Zeiten von Energiepreisschock und Inflation nicht noch weiter belasten. Daher habe man die Preise nur auf zwölf Monate Laufzeit, nicht, wie sonst üblich, auf vier Jahre festgelegt.

Nachdem sich jetzt einige Schätzungen von damals bewahrheitet hätten, so Langert, müssten die Preise erneut angepasst werden. Langert sagte dazu: "Positiv wirken sich sicherlich die gesunkenen Energiepreise aus, allerdings wurden bei der letztjährigen Kalkulation bereits die Energiepreisbremsen berücksichtigt, sodass die rückläufigen Energiepreise nur partiell zu Buche schlagen. Im Übrigen wurden die Preise im Kalkulationszeitraum mit einer erwarteten Inflationsrate von jährlich drei Prozent beaufschlagt. Aktuell liegt die Inflationsrate bei 3,8 Prozent, weshalb es auch in diesem Bereich nur zu kleineren Abweichungen als prognostiziert kommen wird." Daher bewegten sich die jetzt angepassten Preise genau in dem Bereich, der damals bereits errechnet, aber nicht in vollem Umfang weitergegeben worden sei.

