Bobinger weiter an der Spitze des Kolpingwerkes in der Diözese Augsburg

Robert Hitzelberger aus Bobingen wurde als Kolping-Diözesanvorsitzender bestätigt.

Bei der Diözesanversammlung des Kolpingwerkes im Bistum Augsburg wurde Robert Hitzelberger wieder zum Diözesanvorsitzenden für die rund 12.000 Mitglieder des Katholischen Sozialverbandes gewählt. Der 53-Jährige aus Bobingen tritt seine zweite Amtsperiode an.

Hitzelberger engagiert sich seit seiner Jugend in der Kolpingsfamilie Bobingen und war sechs Jahre Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Mit Hitzelberger wurde auch der frühere Neusässer Stadtpfarrer Wolfgang Kretschmer als Kolping-Diözesanpräses bestätigt.

Robert Hitzelberger war auch einer der ersten, die sich in die Unterschriftenlisten für den Zulassungsantrag zum Volksbegehren "Vote 16 – Wahlrecht ab 16 in Bayern" eingetragen hat. Hannah Seiler aus Schwabmünchen, Angelika Hartwig aus Schrobenhausen, Daniel Hitzelberger aus Bobingen und Matthias Fack aus Buchloe brachten die Argumente für und gegen eine Absenkung des Wahlalters in einem Gespräch an der "Wähl-Bar" in die Versammlung ein. Mit der Aktion unterstützt das Kolpingwerk Bayern die Kolpingsfamilien bei der Durchführung von Veranstaltungen zur Landtagswahl. Diözesanvorstandsmitglied Franz Nusser aus Buchloe stellte die nächsten Schritte bis zum Volksentscheid vor. "Zuerst müssen 25.000 Unterschriften für den Zulassungsantrag gesammelt werden", erläuterte Nusser.

Kolpingwerk soll klimaneutral werden

Sebastian Hornig, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Bobingen, stellte den Antrag seiner Kolpingsfamilie an die Diözesanversammlung vor. Nach dem Antragstext soll das Kolpingwerk bis 2035 klimaneutral werden und alle Kolping-Einrichtungen und Ebenen unterstützen, dies auch in Angriff zu nehmen. Diözesanvorsitzender Hitzelberger dankte für die Initiative. "Wir müssen alle dazu beitragen, damit wir die Klimaziele erreichen, und ein solcher Antrag hilft, dass die wichtige Aufgabe nicht aus dem Blick kommt", sagte er in der Versammlung.

Familien-Festival im Allgäu

Murmele, das neue Maskottchen des Kolping-Allgäuhauses, war bei der Diözesanversammlung mit dabei und hat für das Familien-Festival am Samstag, 17. Juni, in Wertach Werbung gemacht. Katharina Reichart von der Vorbereitungsgruppe stellte Höhepunkte aus dem Programm vor. Nicht nur die Live-Band Scallywags am Abend und der Familiengottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier am Nachmittag, sondern auch viele Spiel-Angebote für Kinder, ein Familien-Tanzworkshop, Familien-Yoga, Mitmachlieder mit Robert Haas und ein Zauberer sind Bestandteile des Festivaltags. (AZ)

Lesen Sie dazu auch