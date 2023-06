Bobingen

07:30 Uhr

Bobinger Zweitklässler engagieren sich bei Naturschutzprojekt

Engagement ist in jedem Alter möglich – auch in der Grundschule. Zweitklässler in Bobingen haben das mit einem eigenen Schmetterlingsprojekt bewiesen.

Die Idee entstand im Unterricht einer zweiten Klasse der Laurentius-Grundschule Bobingen, als der Schmetterling thematisiert wurde. Neben den Nahrungsquellen, seinem anatomischen Aufbau und seinen Lebenszyklen lernten die Grundschüler, dass viele Schmetterlingsarten vom Aussterben bedroht sind. Dagegen wollten sie etwas unternehmen – und riefen ein besonderes Naturschutzprojekt ins Leben. Zusammen mit der Freiwilligen-Agentur, der Nachbarschaftshilfe Bobingen und dem Bund Naturschutz begann die Grundschule ein eigenes Schmetterlingsprojekt. Zuerst züchtete die Lehrerin Franziska König mit den Kindern im Klassenzimmer Distelfalter. Diese konnten so beobachten, wie aus einer Raupe eine Puppe und daraus der Schmetterling entsteht. Um diese Schmetterlinge auch artgerecht freilassen zu können, entstand die Idee, Büsche und Sträucher zu pflanzen. Die Kinder halfen eifrig, um Lebensraum für die Schmetterlinge zu schaffen Dadurch können die Schmetterlingspopulationen gefördert werden. Denn insektenfreundliche Pflanzen und Stauden bieten Nahrung und Unterschlupf für Schmetterlinge und andere Bestäuberinsekten. Zusätzlich war der Gedanke, in diesem Zuge einen Begegnungs- und Entdeckungsort von Kindern für Kindern in Bobingen zu schaffen. Im Singoldpark durften sich die Schülerinnen und Schüler für einen Standort ihrer Sträucher und Stauden entscheiden. Die Pflanzfläche nahe dem großen Spielplatz wurde vom Bauhof der Stadt Bobingen vorbereitet: Die Erde wurde ausgetauscht, und eine Einfassung wurde gelegt. Eifrig gruben die Kinder Löcher, setzten Pflanzen ein und gossen diese an. Unterstützt wurde die Klasse von Mitarbeitern des Bauhofs, der Stadt Bobingen, dem Bund Naturschutz und Freiwilligen der Freiwilligen-Agentur Bobingen. Am Ende konnten fünf Distelfalter freigelassen werden. Ehrenamtliches Engagement stärkt Schüler in ihrer Entwicklung Über den Verlauf des Projekts und die gute Zusammenarbeit von Schule, lokalen Behörden und gemeinnützigen Organisationen zur Förderung von Bildung und Naturschutz waren die Beteiligten positiv gestimmt. Sabine Frenkenberger von der Freiwilligen-Agentur und Nachbarschaftshilfe betonte, das Ganze habe neben der Hilfe für Schmetterlinge auch einen hohen pädagogischen Wert. Jedes positiv erlebte Engagement stärke die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung. Das Verknüpfen von schulischem Unterricht mit ehrenamtlichem Engagement fördere die Teamfähigkeit, Empathie, Problemlösefähigkeit und auch den Selbstwert. (AZ)

