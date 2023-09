Börek in Bobingen – Hier geht Kulturverständnis durch den Magen

Einen Kochkurs hat der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein in der Bobinger Mittelschule abgehalten. Es sollte ein Austausch der Kulturen beim gemeinsamen Kochen und Essen sein.

"Türkisch gegessen hat wohl jeder schon einmal. Doch wie die Gerichte eigentlich zubereitet werden, das wissen viele nicht", sagte Arif Diri, Vorsitzender des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins. Allerdings waren die Gerichte, die während des Kochkurses zubereitet wurden, nicht unbedingt Alltagsgerichte. "Im Alltag kochen wir natürlich nicht so aufwendig. Aber heute wollten wir Gerichte präsentieren, die typisch sind, gut schmecken, aber auch die Möglichkeit bieten, während der Zubereitung miteinander ins Gespräch zu kommen." Das war auch letztlich der Hintergrund des Abends.

Der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein bietet zwar regelmäßig Kochkurse in der Mittelschule in Bobingen an, wie Konrektorin Judith Harsch-Lechner bestätigte. Allerdings nicht immer mit so prominenter Besetzung.

Während Judith Harsch-Lechner (links) und Barbara Schretter beherzt mit der Teigbearbeitung begannen, zeigten sich die Herren im Hintergrund erst einmal zurückhaltend. Foto: Elmar Knöchel

Am Herd standen die stellvertretende Präsidentin der Regierung von Schwaben, Barbara Schretter, der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz, Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, Thomas Haugg vom Roten Kreuz und als Gastgeberin Konrektorin Judith Harsch-Lechner. Und so ging es nach dem obligatorischen Begrüßungstee auch gleich ans Werk.

Während sich die Damen, Regierungspräsidentin und Konrektorin, gleich beherzt an die Zubereitung des Börek-Teiges wagten, hielten sich die Herren erst einmal vornehm zurück und ließen sich das Gericht und seine Zubereitung erklären. Doch dann griffen auch sie mutig zum Nudelholz. Und bereits nach wenigen Minuten füllte sich das Backblech mit nahezu professionell aussehendem Börek. Was aber nicht verwunderlich war. Denn vier Damen aus dem Vorstand des Vereins passten auf, dass alles richtig gemacht wurde.

Klaus Förster (links) und Thomas Haugg berieten sich über die richtige Form der Böreks. Foto: Elmar Knöchel

Regierungspräsidentin Schretter sagte: "Das ist eine großartige Idee. Wo kann man sich besser gegenseitig kennenlernen als beim gemeinsamen Kochen." Gerade in Zeiten, in denen Migration und Integration zu beherrschenden Themen geworden seien, sei es wichtig, entspannt aufeinander zuzugehen. "Viele Diskussionen zur Integration verlaufen sehr angespannt. Das kann man nur mit mehr Verständnis füreinander ändern", so Schretter. Auch Hansjörg Durz war von der Idee angetan. "Ich habe schon öfter mit Arif Diri gesprochen. Als er mir von diesem Kochkurs erzählt hat, habe ich spontan zugesagt." Durz lobte den Bobinger Deutsch-Türkischen Freundschaftsverein als sehr aktiv. "Es gibt solche Kochkurse auch an anderen Schulen. Doch so viel Engagement, um das deutsch-türkische Verhältnis zu verbessern, auch abgesehen vom Kochen, wie in Bobingen, das ist nahezu einzigartig im Landkreis."

Die Damen vom Kochteam des Vereins übernahmen die Anleitung zur Zubereitung der Gerichte. Foto: Elmar Knöchel

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, der früher schon einmal an einem der Kochkurse des Vereins teilgenommen hatte, kam mit einem klaren Auftrag: "Meine Frau isst diese Gerichte sehr gern. Daher hat sie mir aufgetragen, gut aufzupassen, damit wir das dann zu Hause nachkochen können."

Nach rund eineinhalb Stunden Kochzeit und vielen angeregten Gesprächen, die sich nicht immer nur um Kochen und Integration drehten, war es dann so weit. Beim gemeinsamen Essen in der Schulküche der Bobinger Mittelschule konnten sich alle davon überzeugen, dass die türkische Küche nicht nur schmackhaft ist, sondern dass mit ein bisschen gutem Willen und der passenden Anleitung die leckeren Speisen jederzeit nachgekocht werden können. Und das wurde gekocht: Joghurtsuppe, dazu gefüllte Weinblätter und Börek mit Käse. Zur Hauptspeise wurden mit Reis und Hackfleisch gefüllte Auberginen zubereitet. Zum Dessert gab es ein Kadayif, eine Süßspeise aus Teig, Haselnüssen, Pistazien und Sirup.