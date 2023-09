Brand im Saunapark Bobingen: 30.000 Euro Schaden

Bei einem Brand im Bobinger Saunapark entstand am Mittwochmittag ein Sachschaden von bis zu 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich ein technischer Defekt löste am Mittwoch einen Brand in einer Außensauna im Bobinger Saunapark aus. Die Saunahütte, die zum Teil gemauert ist und zu einem anderen Teil aus Blockbohlen besteht, geriet in den Mittagsstunden in Brand.

Gäste waren zu dieser Zeit zwar im Park, aber in der Außensauna hielt sich niemand auf. Die Saunahütte steht im westlichen Teil im Außenbereich des Parks und wird über einen Holzofen befeuert. Gegen 12.30 Uhr bemerkte der Hausmeister der Einrichtung, dass aus den Seiten des rund fünf Meter hohen Kamins Rauch austrat. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Schnell waren die Bobinger Feuerwehr und zur Unterstützung auch Kräfte aus Wehringen vor Ort. Sie konnten zwar ein Niederbrennen der Saunahütte verhindern, aber der gesamte Innenraum wurde ein Raub der Flammen. Saunabetreiber Reinhold Schreiber geht von einem Sachschaden von bis zu 30.000 Euro aus. Er ist froh, dass weder Gäste noch Mitarbeiter verletzt worden sind.

Saunapark bleibt weiterhin geöffnet

Da die Sauna im Außenbereich der Anlage liegt, kann laut Schreiber der Betrieb ohne Einschränkungen weitergehen. Nur die ausgebrannte Hütte ist gesperrt. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr sollte es allerdings möglich sein, die Sauna wieder herzurichten. Der Schaden sei von der Versicherung abgedeckt, erklärte Schreiber.

Saunapark Bobingen Brand Saunapark Bobingen Brand Foto: Elmar Knöchel





Der Saunapark war jüngst auch vom Hagelunwetter im Landkreis betroffen. Ein Baum aus dem benachbarten Freibad war umgestürzt und auf eine andere Saunahütte gefallen. Die Hütte selbst sei zwar unbeschädigt geblieben, die auf dem Dach befindliche Solaranlage sei komplett zerstört worden. Der Schaden liege bei rund 30.000 Euro, so Reinhold Schreiber. Vor Jahren hatte es schon einmal in der Sauna gebrannt.

