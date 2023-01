Bobingen

Brand in der Silvesternacht verwüstet "Niko's Restaurant" in Bobingen

Ein Bild der Verwüstung bietet der Lagerraum, in dem das Feuer ausgebrochen ist.

Plus 80.000 Euro verursachte ein Brand in dem beliebten griechischen Restaurant in der Bobinger Rathausstraße. Die Ursache scheint klar. Das Lokal muss nun saniert werden.

Ein Bild der Verwüstung. So lässt sich der Anblick am besten beschreiben. An den Fenstern und einem Tor zu einem Lagerraum sind die schwarzen Rauchspuren unübersehbar. Der Boden ist übersät mit Glasscherben und verbranntes Mobiliar bedeckt die gesamte Fläche des Lagerraums. Ins Innere des griechischen Restaurants „Zum Niko“ ist kein Einblick mehr möglich, da alle Fenster vom Ruß geschwärzt sind. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei Augsburg rund 80.000 Euro.

