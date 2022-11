Bürgerversammlung: Die Bobinger sind mit ihrer Stadt zufrieden

Plus Wesentlich mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr kamen diesmal zur Bobinger Bürgerversammlung. Interessante Berichte aus den Referaten gab es - und nur wenige Bürgerfragen.

Zieht man das Ergebnis des Heimatchecks zurate, dann sind die Bobingerinnen und Bobinger mit ihrer Stadt und der Lebensqualität sehr zufrieden. Das zeigte dann auch die relativ geringe Zahl der Fragen, die von den Bürgern am Ende der Versammlung gestellt wurden.