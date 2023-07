Bunte Tanzwelt in der Bobinger Singoldhalle

Plus Ein Blick hinter die Kulissen: Ein Jahr lang wurde für den großen Auftritt der Ballettschule Bobinger geprobt.

Mit ihrem Programm „Bunte Tanzwelt“ zeigte Linda Bobinger nach der langen Corona-Pause und einem Jahr Vorbereitungszeit, wie sehr Ballett in allen Altersklassen und Leistungsstufen Spaß machen kann.

Ausdrucksstark die verschiedenen Solisten, fröhlich beschwingt die Gruppentänzer, von den Kleinsten bis zur Damenklasse, kreativ im tänzerischen Ausdruck und in der Choreographie, wie es die Gruppe der Elfjährigen mit der selbst konzipierten „Lustigen Ballettstunde“ vorführte: Das alles hatte seinen Raum in dieser bunten Tanzwelt.