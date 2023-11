Bobingen-Burgwalden

Interessengemeinschaft will Windkraft vor der Haustür verhindern

In Burgwalden hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet. Sie will Windkraftanlagen in Sichtweite in Wohnortnähe verhindern.

Plus In Burgwalden gibt es viele Sorgen und Bedenken. Am Dienstag soll in Bobingen über die sogenannten Konzentrationsflächen für die Windkraft abgestimmt werden.

Im Bobinger Ortsteil Burgwalden will eine neu gegründete Interessengemeinschaft verhindern, dass in Ortsnähe Windkraftanlagen aufgestellt werden. Auf ihre Ziele machen die Mitglieder mit Plakaten, Flyern und sogar mit einem "Demo-Mobil" aufmerksam. Letzteres ist ein Anhänger, auf dessen Plane in aller Kürze die Ziele aufgeführt sind. Auch eine Bildmontage ist darauf zu sehen: Sie zeigt im Vordergrund den Bobinger Ortsteil und im Hintergrund mehrere Windräder, die sich aus den weiten Wäldern erheben.

Aus Burgwalden kommt die Forderung eines Mindestabstands

So weit wollen es die Mitglieder der Interessengemeinschaft nicht kommen lassen. Sie fordern im Kern einen Mindestabstand von eineinhalb Kilometern zur Wohnbebauung. Die Begründungen dafür sind in einer elfseitigen Einwendung zum Teilflächennutzungsplan festgehalten. Um ihn geht es nächsten Dienstag in der Stadtratssitzung (Singoldhalle, ab 18 Uhr). Sämtliche eingegangenen Stellungnahmen werden öffentlich abgewägt und dann über den Flächennutzungsplan abgestimmt. Er gilt als ein vorbereitender Bauleitplan, der in Grundzügen die Art der Bodennutzung regelt.

