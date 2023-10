Campus in Bobingen: Startschuss für einen weiteren Meilenstein

An der Bobinger Wertachklinik wird die Pflegefachschule erweitert. Nach der Planung in Rekordzeit soll nun ebenso schnell gebaut werden. Neben Schulräumen entsteht auch Wohnraum für die Auszubildenden.

Der Begriff "Pflegenotstand" ist derzeit in aller Munde. Es fehlt an allen Ecken und Ende an Personal. Daher ist die Ausbildung von Fachkräften einer der wichtigsten Wege, um das Problem zu lösen. Das weiß auch der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele. Derzeit sind laut Gösele rund 20 Prozent der Stellen in den beiden Kliniken in Schwabmünchen und Bobingen unbesetzt. Nicht nur deshalb bezeichnet der Klinikvorstand den Baustart der Pflegefachschul-Erweiterung als extrem wichtig.

Der Neubau bietet nicht nur Platz für neue Unterrichtsräume und Wohnraum für Auszubildende, sondern ermöglicht den Kliniken, ihr Ausbildungsangebot zu erweitern. Im Berufsbild der Pflegefachkraft können satt 25 nun 30 Pflegefachkräfte ausgebildet werden. Zudem wurde im September die einjährige Ausbildung zur Pflegehilfskraft an der Schule begonnen. "Wir haben dafür die vorzeitige Zulassung bekommen, weil es durch interne Umstrukturierungen gelungen ist, den Raumbedarf provisorisch zu erfüllen", erklärt Gösele.

21 Auszubildende starteten vor vier Wochen in die Ausbildung. Für Gösele sind die sogenannten Pflegehilfskräfte ein wichtiger Planungsfaktor in der zukünftigen Personalabdeckung. "Es muss nicht jede Arbeit von examiniertem Pflegepersonal gemacht werden. So sind wir flexibler und hoffen, mehr Kräfte zu bekommen." Zudem steht den Pflegehilfskräften nach erfolgreicher Ausbildung auch die Tür zur Pflegefachkraft offen.

Nach schneller Planung soll nun auch schnell gebaut werden

Der Neubau, der östlich an die Bobinger Klink angrenzt, kostet rund 5,3 Millionen Euro. Davon übernimmt die Regierung von Schwaben rund 2,3 Millionen. Innerhalb eines Jahres ist es gelungen, Planung, Genehmigung und Förderung des Projekts umzusetzen. "Jetzt hoffen wir, dass der Bau ebenso schnell gelingt", sagt Landrat Martin Sailer. Der Landkreis ist mit einem großen Anteil an der Finanzierung beteiligt, zudem tragen die Städte Bobingen und Schwabmünchen einen Teil der Kosten. In gut einem Jahr, zum Start des nächsten Ausbildungsjahres, soll der Neubau bezogen werden.

Modulbauweise sorgt für Effizienz und Geschwindigkeit

Erstellt wird der Neubau in Modellbauweise. "Das sind fertige, containerartige Bauteile, die wie ein Puzzle zusammengesetzt werden", erklärt Planerin Cansu Dumann. Nach dem "Zusammenfügen" werden die Module verkleidet, so dass sie wie ein "normales" Haus aussehen. "Das ist nachhaltig und hält so lange wie ein konventioneller Bau", ergänzt die Planerin. Im Erdgeschoss finden ein weiterer Klassenraum sowie spezielle Ausbildungsräume Platz. Der erste Stock dient dem Schulpersonal, dort entstehen unter anderem Büros und ein Lehrerzimmer. Im Obergeschoss entstehen zwölf Mikro-Apartments für Auszubildende. Diese sind komplett möbliert, mit Bad und Küchenzeile ausgestattet und gut 18 Quadratmeter groß. Dies gilt auch für die schon bestehenden Zimmer im Wohnheim westlich der Klinik. Doch dort klemmt es noch. "Wir haben im Altbau auch saniert. Doch wie es derzeit leider ist, konnten nicht alle Möbel pünktlich geliefert werden", gibt Gösele zu. Aktuell haben einige der Auszubildenden keine Möbel. Doch das soll sich in den kommenden Tagen ändern.

