Chaos im Kurhotel: Ein Abend voller Unterhaltung und guter Laune

Die Theaterschmiede Bobingen hat eine neue Komödie im Gepäck. Im Hotel Am Singoldpark wird dabei ordentlich für Wirbel gesorgt.

Wellness erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch bei der Theaterschmiede Bobingen. In ihrem Kur- und Wellnesshotel Am Singoldpark geht es allerdings gar nicht so ruhig und erholsam zu, wie es so mancher Besucher oder Mitarbeiter gerne hätte.

Mit der Komödie "Grand Malheur" von Bernd Gombold kehrt die Theaterschmiede Bobingen unter der Leitung von Ingrid Sedlacek zurück auf die Bühne. Im kleinen Rahmen und mit einer Komödie – nach Großprojekten wie den Passionen oder dem "Jedermann" ist das eher ungewohnt. "Für uns fühlt sich das aber genau richtig an", betont Ingrid Sedlacek. Zum einen seien Krankheiten auch jetzt noch eine Herausforderung für die Probenzeit, zum anderen tue es den Mitspielern und dem Publikum gut, einfach nur einen Abend voller guter Laune und Unterhaltung genießen zu können.

Zuschauer können sich auf interessante Charaktere freuen

Beides bietet die lustige Komödie im Überfluss. "In dem Stück kommen ganz tolle Charaktere vor", verspricht Sedlacek. "Da darf man wirklich gespannt sein." Lustige Witwen wie Eva und Klara, zwei Kurgäste, die noch etwas erleben wollen, beherbergt das Hotel Am Singoldpark ebenso wie die vornehme Birgit und den betuchten Herrn Schneidermann. Viel zu tun für den immer müden Hausmeister Antonio, Putzfrau Elli, Masseur Georg, Fitnesstrainerin Anja und den Hotelfriseur Jean-Pierre.

Wenn jetzt noch Hotelgäste wie Martin Brändle für Verwirrung sorgen und Sohn Thomas nach seiner verschwundenen Mutter sucht, scheint das Chaos komplett. Doch auch für Hoteldirektor Dr. Klaus Kowalski brechen mit der neuen Verwaltungsleiterin Sabine harte Zeiten an, sucht sie doch nach gewissen finanziellen Unregelmäßigkeiten.

Temperamentvoll und lautstark kommt das neue Stück daher mit viel Wirbel und etlichen Verwirrungen. Und ob sich das Chaos am Ende auflösen wird, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis. Gelacht wird bei dem Trubel um das Kur- und Wellnesshotel Am Singoldpark sicherlich nicht nur bei den jetzt schon unterhaltsamen Proben.

Theaterleiterin verspricht viel Action und keine Minute Leerlauf

"Das Stück hat eigentlich keine Minute Leerlauf, da ist immer Action auf der Bühne", verspricht Theaterleiterin Ingrid Sedlacek, die selbst eine der Rollen übernommen hat. Ihr Team aus dreizehn Mitspielern und einigen Statisten vereint drei Generationen Theaterschmiede, wie sie verrät: "Bei diesem Stück spielen einige Gründungsmitglieder mit, jemand von den ersten Schmiedlingen und eine Schauspielerin von der nächsten Generation Schmiedlinge."

Aufführungstermine sind in der Singoldhalle Bobingen am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, 2. März, bei Bücher Di Santo in Bobingen. Telefonische Kartenbestellungen sind unter 08232/7637415 jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 13 bis 14 Uhr möglich.