Couragierter Auftritt des TSV Bobingen in Landsberg

Trotz einer 1:4-Niederlage beim Bayernligisten TSV Landsberg hat der TSV Bobingen gezeigt, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt.

Einen couragierten Auftritt zeigte der frischgebackene Landesligist TSV Bobingen beim Drittplazierten der abgelaufenen Bayernligasaison, dem TSV Landsberg. Das Testspiel zeigte, dass mit den Bobingern in der Landesliga eine durchaus wettbewerbsfähige Mannschaft herangewachsen ist.

Es dauerte bis zur 53. Spielminute, ehe der Bayernligist die Bobinger Abwehr zu ihrem ersten richtigen Fehler zwang. Bis dahin stand die Defensive hervorragend und ließ nichts zu. Doch dann zeigte sich die Kaltschnäuzigkeit der Bayernliga-Kicker. Erste Chance, erstes Tor durch Nico Karger. Der Landesliga-Aufsteiger ließ sich dadurch jedoch nicht verunsichern und Nicolas Prestel erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Der war absolut verdient. Denn der TSV Bobingen brachte immer wieder sehenswerte Angriffe nach vorn, nur kam man selten zum Abschluss. Was vielleicht auch dem Fehlen des Torjägers Florian Gebert geschuldet war.

Beim 2:1 der Landsberger, wiederum durch Nico Kagerer, zeigte sich die Klasse des Gegners. Die Bobinger Abwehr war einfach mit der Geschwindigkeit des Angriffs überfordert und ein wunderschöner Spielzug des Gegners brachte die erneute Führung für den TSV Landsberg (65.). Dieses Ergebnis wäre bis dahin als Endstand absolut gerecht gewesen. Ab der 70. Spielminute machte sich der Kräfteverschleiß beim Landesligisten Bobingen aber immer stärker bemerkbar und die Überlegenheit der Männer von Sascha Mölders nahm zu. Und so konnten sie in den Schlussminuten noch zwei sehenswerte Treffer - 87. Minute durch Sascha Mölders und in der 89. durch Luis Vetter - erzielen. Trotzdem war es ein sehr gelungener Auftritt der Bobinger Bübles, die noch nicht in Bestformation antreten konnten.

Saisonziel ist der Klassenerhalt, doch eigentlich will die Mannschaft mehr

"Die Vorbereitung ist gut gelaufen", sagte Bobingens stellvertretender Abteilungsleiter Manuel Rotter. Allerdings habe die Mannschaft noch in keinem der Vorbereitungsspiele in der gleichen Formation spielen können. "Es haben immer wieder Spieler gefehlt. Aber die sechs Wochen Vorbereitung sind natürlich kurz und ein bisschen Urlaub haben sich die Jungs verdient", so Rotter. Die Mannschaft sei sehr motiviert und ehrgeizig im Training. Daher seien die Verantwortlichen in Bobingen mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden, wenn es auch schwierig sei, ein System zu entwickeln.

Natürlich sei man in Bobingen realistisch genug, um als Saisonziel den Klassenerhalt auszugeben. "Aber wenn man in die Gesichter der Jungs schaut, dann wollen sie mehr. Sie peilen insgeheim einen Platz im Mittelfeld an", verriet der stellvertretende Abteilungsleiter des TSV Bobingen. Hoffnung mache man sich an der Hoechster Straße, dass alle Verletzten aus der letzten Saison wieder an Bord sein können. "Es sind alle wieder im Training". Neuzugänge gebe es keine. Es hätte zwar einige Probetrainings gegeben, aber man habe keinen Spieler gefunden, der der Mannschaft entscheidend weiterhelfen hätte können. Deshalb wolle man in Bobingen das bisher bewährte Konzept weiterführen und verstärkt auf die eigene Nachwuchsarbeit setzen. So sollen im Verlauf der Saison mehrere A-Jugendspieler an die erste Mannschaft herangeführt werden.