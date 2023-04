CSU in Bobingen feiert Gründung vor 70 Jahren

Der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach kommt zur Feier, für die ein buntes Programm auf die Beine gestellt wird.

Die CSU Bobingen feiert am Samstag, 6. Mai, ab 18 Uhr in der Singoldhalle mit einem bunten Programm ihr 70-jähriges Bestehen.

Dabei werden nach einer Brotzeit, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Bobingen, altgediente Mitglieder an einem Stammtisch auf die Ereignisse der Vergangenheit zurückblicken und mit Sicherheit viel zu erzählen haben. Dies trifft bestimmt auch auf den Festredner des Abends, Wolfgang Bosbach, zu.

Kritischer Zeitgenosse

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete wird sich dabei mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen. "Es gibt keine Politikverdrossenheit, sondern eine Politikerverdrossenheit", lautet eine Aussage von ihm. Warum Politik an Vertrauen verliert und was dagegen getan werden kann, hat der 70-jährige kritische Zeitgeist, der immer wieder ein gern gesehener Gast in den bekannten TV-Talkshows ist und da seine persönliche Meinung nie zurückhält, in seinem kürzlich erschienenen Buch mit dem provozierenden Titel "Wer glaubt uns noch", geschrieben. (AZ)

