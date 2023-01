Daniel Böhm leitet neuen Kinderchor in Bobingen

Vom ehemaligen Augsburger Domsingknaben Daniel Böhm können Kinder in Bobingen künftig Gesangsunterricht erhalten.

Mit dem neuen Kinderchorleiter und Sänger Daniel Böhm bietet das Musikinstitut Martina Brix in Bobingen ab Februar einen Chor für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an. Gesungen wird immer donnerstags ab 15.30 Uhr in der Grundschule in Bobingen Siedlung. "Nach der Begeisterung der ersten Auftritte des Kinderchores von der Grundschule Straßberg erreichten uns einige Nachfragen, ob wir mit Daniel Böhm nicht auch einen Kinderchor in Bobingen anbieten können", sagt Martina Brix. "Und diesen wird es nun geben!"

Im Vordergrund stehen bei dem erfahrenen Chorleiter Daniel Böhm die Freude und der Spaß am Singen. Als ehemaliger Augsburger Domsingknabe versteht er es auch, auf die Besonderheiten der Kinderstimme achtzugeben und die jungen Sängerinnen und Sänger besonders zu motivieren. Mit traditionellen und modernen Kinderliedern sowie viel Humor wird er nicht nur die Singstimme, sondern auch die Aussprache und einen schönen Chorklang trainieren. Dies geschieht mit lustigen Texten, Stimmbildungsgeschichten, unterschiedlichsten Rhythmen und vor allen Dingen viel Spaß.

Unverbindliche Schnupperstunden im Februar

"Selbstverständlich soll der Kinderchor sein Können in Zukunft auch bei Auftritten und Konzerten präsentieren dürfen, denn erfahrungsgemäß macht dies den Kindern besonders viel Freude", verspricht Brix. Wer sich zu den unverbindlichen Schnupperstunden an den Donnerstagen, 2. und 9. Februar, von 15.30 bis 16.15 Uhr anmelden will, meldet sich per E-Mail an musikunterricht@martina-brix.de oder direkt bei Daniel Böhm unter Telefon 0157/80482251. (AZ)