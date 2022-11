Darum sollen mehr Defibrillatoren in Sporthallen

Nach mehreren Notarzteinsätzen im Raum Bobingen: Die Freien Wähler wünschen sich, dass die Sporthallen mit den lebensrettenden Geräten ausgestattet werden.

Im Notfall zählt jede Minute. Es kann jederzeit vorkommen, dass ein Mensch einen plötzlichen Herzstillstand erleidet. Dann ist beherztes Handeln wichtig. Auch junge Sportlerinnen und Sportler können davon betroffen sein, wie ein Fall bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr gezeigt hatte. Dort musste ein zusammengebrochener Spieler auf dem Platz reanimiert werden. In Bobingen habe es ebenfalls mehrere Einsätze gegeben, sagt der Leiter der Bobinger Rettungswache Martin Gschwilm.

Beim Training plötzlich zusammengebrochen

Ein dramatischer und gleichzeitig beispielhafter Fall hätte sich in der Sporthalle in der Bobinger Siedlung ereignet. Ein Sportler sei während des Tischtennis-Trainings plötzlich mit Herzstillstand umgefallen. Die anwesenden Sportkameraden hätten dabei richtig gehandelt und sofort einen Notruf abgesetzt. Da sich niemand sicher war, was zu tun sei, baten sie umgehend in der Aula der Schule – wo zu dem Zeitpunkt eine Musikprobe stattfand – um Hilfe. Einer der Musiker handelte sofort und begann, laut Sanitäter Gschwilm mustergültig, mit der Reanimation.

Daher sei kein "therapiefreies Intervall" entstanden. Das heißt, es habe keinen Zeitraum gegeben, in dem der Betroffene nicht reanimiert wurde. Das sei enorm wichtig, da das Gehirn bereits nach kurzer Zeit, in dem es nicht mit Sauerstoff versorgt werde, schwere Schäden davontragen könne. Durch einen glücklichen Zufall – der BRK-Rettungswagen war wegen eines vorausgegangenen Einsatzes bereits in der Siedlung – trafen die Sanitäter nur fünf Minuten nach dem Notruf ein und konnten mit stabilisierenden Maßnahmen beginnen. Allerdings erlitt der Patient im Rettungswagen einen weiteren Herzstillstand und musste mittels Elektroschock nochmals reanimiert werden.

Jede Minute ist wichtig

Beim Eintreffen des Notarztes war er dann bereits wieder ansprechbar und konnte später das Uniklinikum ohne bleibende Schäden verlassen. Das sei nur durch das vorbildliche Verhalten des Ersthelfers möglich gewesen, so Gschwilm. Dieses dramatische Geschehen zeige, wie wichtig es sei, Defibrillatoren in den Sporthallen vorzuhalten. Die Geräte würden nicht nur die eventuell lebensrettenden Stromschläge verabreichen. Vielmehr gäben sie den Ersthelfern auch Anweisungen, was im Notfall zu tun ist, und leisteten so eine Anleitung. Dadurch könnten sie erheblich zur besseren Versorgung beitragen. Jede Minute, in der eine Defibrillation unterbliebe, verringere die Überlebenschance des Patienten drastisch.

Geräte auch für die Schulen

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion der Freien Wähler beantragten jetzt, solche Geräte für die Bobinger Sporthallen zu beschaffen. Bei der Stadt Bobingen wird der Antrag beantragt. Er soll in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses behandelt werden. Die Verwaltung empfiehlt auch, zusätzliche Geräte für die Bobinger Schulen einzuplanen. Die Kosten werden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Natürlich gebe es in Bobingen und den Stadtteilen bereits einige solcher Geräte, zum Beispiel im Rathaus, der Singoldhalle und dem Aquamarin. Aber das seien noch zu wenige, meint Rettungssanitäter Gschwilm.

Königsbrunn weist auf die Standorte hin

Auch in der Nachbarstadt Königsbrunn sind diese automatischen Geräte ein Thema. Dort gibt es im Mitteilungsblatt der Stadt eine Rubrik, wo jeden Monat auf die Standorte hingewiesen wird. Wie zum Beispiel auf den in der Königsbrunner Eishalle. Weitere Standorte seien bereits in Planung, erklärte die Pressesprecherin der Stadt Königsbrunn.