Das Bobinger Impfzentrum schließt zum Jahresende

Das Impfzentrum in Bobingen schließt.

Letzte Impftermine sind in der Einrichtung in Bobingen am Freitag, 30. Dezember, möglich.

Es ist ruhig geworden im Bobinger Impfzentrum. Die langen Schlangen vor der Türe sind Vergangenheit. Die Nachfrage nach Impfungen sei deutlich gesunken, teilt das Landratsamt in Augsburg mit. Deshalb werden die Impfzentren in Bayern zum Ende des Jahres 2022 geschlossen. Künftig sollen Corona-Schutzimpfungen vorrangig in Arztpraxen sowie Apotheken durchgeführt werden. Ist die Pandemie vorbei? Von den Schließungen ist auch das Impfzentrum des Landkreises Augsburg in Bobingen betroffen, das letztmalig am Freitag, 30. Dezember, von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet sein wird. "Fast genau zwei Jahre, nachdem die ersten Corona-Schutzimpfungen bei uns im Landkreis durchgeführt wurden, und wir zwischenzeitlich aufgrund des enormen Bedarfs sogar zwei Impfzentren hatten, können wir mit der Schließung der Impfzentren nun hoffentlich auch die Pandemie weitestgehend hinter uns lassen", sagt Landrat Martin Sailer. Impfungen sind bis zum Jahresende im Impfzentrum möglich Wer sich noch in Bobingen impfen lassen möchte, könne auch ohne vorherige Terminvereinbarung noch bis Ende Dezember kommen. Eine Anfahrtsbeschreibung und alle notwendigen Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Interessierte online unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung. Geöffnet ist das Impfzentrum in Bobingen von Montag bis Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr. An Feiertagen ist das Impfzentrum geschlossen. Lesen Sie dazu auch Bobingen Plus Impftermin eines Bobinger Jugendlichen endet vor verschlossener Türe

