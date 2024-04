Bobingen

12:15 Uhr

Das Bobinger Laurentiusfest bekommt einen neuen Festwirt

Plus Im August wird es wieder das Bobinger Volksfest geben. Der neue Festwirt ist ein alter Bekannter in der Region.

Von Elmar Knöchel

Bei Brezen, Bier und natürlich in Tracht fand im Bobinger Rathaus die Unterzeichnung des Vertrages zum Bobinger Volksfest statt. In Zeiten, in denen es für Städte und Gemeinden nicht leicht ist, überhaupt einen Festwirt zu finden, freute sich Bobingens Bürgermeister Klaus Förster umso mehr, dass es gelungen ist, einen in der Region bekannten Wirt zu bekommen.

Kurt Paiser unterschreibt in Bobingen einen Dreijahresvertrag

Kurt Paiser aus Scherstetten, der bereits mehrere regionale Volksfeste betreut, freut sich auf das Bobinger Volksfest. "Bobingen ist mir gut bekannt. Auch von Veranstaltungen wie der Silvestergala oder dem Tanz in den Mai." Als gelungenen Schachzug bezeichnete der Bobinger Bürgermeister die Vertragsunterzeichnung. "Wenn man schon einen guten Wirt gefunden hat, dann sollte man ihn auch länger binden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen