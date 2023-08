Bobingen

19:06 Uhr

Das Bobinger Volksfest ist eröffnet

Von Elmar Knöchel

Am Freitagabend ist das Bobinger Volksfest eröffnet worden - nur zwei Schläge waren dafür nötig. Was in den nächsten Tagen alles los ist.

Nach drei Jahren Pause ist es zurück: Das Bobinger Volksfest wurden am Freitagabend mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet. Bürgermeister Klaus Förster benötigte nur zwei Schläge. Nach dem Auftakt geht es auch in den kommenden Tagen rund: Am Samstag startet der Bierzelt- und Volksfestbetrieb mit vielen Angeboten um 11 Uhr. Ab 19 Uhr spielt im Bierzeltparty die Band „Zruck zu Dir“. Am Sonntag ist von 10 bis 19 Uhr Laurentiusmarkt mit buntem Markttreiben in der Post- und Badstraße angesagt. Am Sonntag spielt die Jugend der Bobinger Stadtkapelle Im Festzelt beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen. Eine Stunde später spielt das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Bobingen. Ab 15 Uhr ist Bayerische Unterhaltungsmusik mit den „Schmuttertaler Musikanten“ aus Mickhausen angesagt. Zünftige Blasmusik mit der Stadtkapelle Bobingen steht ab 18 Uhr auf dem Programm. Später sorgt die „Party Band“ der Stadtkapelle für Bierzeltstimmung.

Themen folgen