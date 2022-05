Bobingen

Die neue Bobinger Rettungswache ist eine "enorme Verbesserung"

So sieht die neue Bobinger Rettungswache von außen aus.

Plus Seit einigen Tagen wird im neuen Domizil an der Wertachklinik gearbeitet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Anja Fischer

Seit 1968 hat die Stadt Bobingen eine eigene Rettungswache. Zunächst war diese im Feuerwehrhaus an der Krumbacher Straße untergebracht, 1976 zog das Rote Kreuz in eigene Räumlichkeiten am selben Standort. Nach über 40 Jahren dort waren diese Räume zuletzt sehr sanierungsbedürftig geworden und entsprachen längst nicht mehr den geltenden Vorschriften. Jetzt hat die Wache ein neues Domizil.

