Das Kammerorchester Bobingen hat eine neue Vorsitzende

Mila Pairan übernimmt das Amt in einer entscheidenden Phase für das Orchester, da es darum geht, den Klangkörper nach den Herausforderungen der Pandemie wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kammerorchesters Bobingen wurde Mila Pairan einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Ihre langjährige Erfahrung als professionelle Fotografin und Designerin wird sie in ihre neue Rolle einbringen. In den vergangenen Monaten hat das Kammerorchester Bobingen, wie viele andere Kulturorganisationen, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Konzerte wurden abgesagt, Proben unterbrochen und finanzielle Herausforderungen mussten bewältigt werden. Unter der neuen Leitung von Mila Pairan soll das Orchester gestärkt aus dieser Phase hervorgehen.

"Aufregende Reise" steht bevor

„Ich bin zutiefst geehrt, zur ersten Vorsitzenden des Orchesters gewählt worden zu sein“, sagte Mila Pairan. „Die kommenden Monate werden eine aufregende Reise sein, in der wir gemeinsam an der Wiederbelebung des Orchesters arbeiten werden. Die Musik ist eine wichtige Kraft in unserem Leben, und ich bin entschlossen, das Kammerorchester wieder zu einem lebendigen Teil im musikalischen Zentrum der Stadt Bobingen zu machen."

Die Mitglieder des Kammerorchesters Bobingen freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Mila Pairan und sind zuversichtlich, dass ihre Fähigkeiten und ihr Engagement dazu beitragen werden, das Orchester in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Des Weiteren wurde Gertrud Buck in ihrem Amt als Zweite Vorsitzende bestätigt. Die finanziellen Angelegenheiten liegen weiterhin in den bewährten Händen von Dr. Rudolf Hartl. Die Chronik wird weiterhin von Veronika Hartl geführt. Als Schriftführerin übernimmt, nach langjähriger Tätigkeit von Maria Braun, Anne Teehaus die Aufgabe. Als Notenwart steht ab sofort Herr Lutz Winterhalter zur Verfügung. Als Beisitzer wurden Andreas Fischer, Regina Heisler sowie Kurt Valek in ihrem Amt bestätigt.

Mit Herzblut durch eine schwere Zeit

Konzertmeister Andreas Fischer dankte der nach eigenem Wunsch scheidenden Vorsitzenden Olga Koudriachova für ihre hervorragende Arbeit. Sie hatte das Orchester mit viel Herzblut und Engagement durch die schwere Corona-Zeit geführt. Ein besonderer Höhepunkt war das Beethoven-Konzert im Sommer.

Das Kammerorchester Bobingen ist eine renommierte musikalische Institution der Stadt Bobingen, die sich der Förderung der klassischen Musik verschrieben hat. Das Orchester hat eine über 60-jährige Tradition, und seine Mitglieder sind leidenschaftliche Musikerinnen und Musiker, die ihr Talent und ihre Hingabe der Kunst widmen. Unter der neuen Führung von Mila Pairan strebt das Orchester mit seinem ebenfalls langjährigen Dirigenten Ludwig Schmalhofer durch seine musikalische Exzellenz danach, das kulturelle Leben in der Stadt Bobingen weiterhin zu bereichern. (AZ)