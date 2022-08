Das sagen die Besucher zum Volksfest ohne Zelt

Plus Beim Neustart für das Bobinger Volksfest musste die Stadt improvisieren. So war die Resonanz auf das "kleine Volksfest", bei dem das Wetter mitspielte.

Gut besucht war das Bobinger Volksfest. Trotz des fehlenden Zelts war der Biergarten am Ende der Vergnügungsmeile für viele ein Anziehungspunkt. „Wenn etwas los ist, sollte man das auch ausnützen und hingehen“, war die einhellige Meinung.