Bobingen

vor 48 Min.

Das Thema Verkehr wird Bobingen noch lange beschäftigen

Plus Im Bobinger Stadtrat wurde ein Zwischenbericht zur laufenden Fortschreibung des Verkehrskonzeptes vorgestellt. Doch bis die ersten Entscheidungsempfehlungen zu erwarten sind, wird es noch einige Zeit dauern.

Von Von Elmar Knöchel

Verkehrssicherheit, Verkehrsführung und Verkehrslenkung sind in Bobingen Themen, die in der Bürgerschaft zu den vorrangig zu lösenden gezählt werden. Wie in vielen anderen Kommunen nimmt auch in der Singoldstadt die Verkehrsbelastung zu. Eine Überlastung der gängigen Hauptverkehrsachsen ist unübersehbar. Dazu kommen Einzelprobleme wie zum Beispiel unübersichtliche Kreuzungen, gefährliche Fußgängerübergänge und Platzprobleme. Denn Kraftfahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger müssen sich den knappen Verkehrsraum teilen.

