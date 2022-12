Das wird in Bobingen im kommenden Jahr teurer

Steigende Wassergebühren, höhere Hallenmiete und teurere Nutzung des Stadtarchivs. In der letzten Sitzung des Bobinger Stadtrates in diesem Jahr ging es um Geld.

Die Wassergebühren waren bereits im Werkausschuss diskutiert worden. Bei der Stadtratssitzung ging es darum, dessen Empfehlungen anzunehmen und umzusetzen. Doch nicht alle Stadträte waren mit dem Kompromiss einverstanden, der nach den Diskussionen im Werkausschuss dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wurde.

Edmund Mannes ( SPD) erklärte, dass er den Zeitpunkt für die Erhöhung der Wassergebühren für falsch halte. Man solle die Bürger jetzt nicht auch noch mit steigenden Gebühren belasten. Angesichts der Energiepreise und der hohen Inflation sei das im Moment nicht zumutbar. Vielmehr sollte im Rahmen der Haushaltsdebatten im kommenden Jahr darüber gesprochen werden. Dann würden auch belastbarere Zahlen zur Entwicklung der Energiekosten der Stadtwerke vorliegen. Stadtrat Herwig Leiter ( CSU) war anderer Meinung. Niemand wolle die Bürgerinnen und Bürger mehr belasten als unbedingt notwendig. Aber man müsse sich an den betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten orientieren. Wenn sich die Kosten für die Bereitstellung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung bei den Bobinger Stadtwerken erhöhen würden, dann müssten diese eben an die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke weitergegeben werden. Einen Einwand hatte auch Michael Ammer (FBU).

Mehrheit für einen Kompromiss

Denn bei den Gebühren zur Niederschlagswasserentsorgung hatten die Stadtwerke eigentlich einen Preis von 24 Cent je Quadratmeter vorgeschlagen. Auf Vorstoß von Monika Müller-Weigand (Grüne) wurde diese Gebühr dann wieder auf 30 Cent festgesetzt. Ammer sagte, dass sich dadurch keine lenkende Wirkung beim Niederschlagswasser ergeben würde. Denn in Neubaugebieten gebe es ohnehin die Pflicht zur Versickerung auf dem eigenen Grundstück. Und in früheren Baugebieten hätte eine Pflicht zum Anschluss ans Kanalsystem gegeben. Er merkte an, dass letztlich niemand eine freie Wahl habe und die steuernde Wirkung dieser Gebühr nicht erkennbar sei. Müller-Weigand entgegnete, dass es die Möglichkeit gebe, auf Versickerung umzustellen und somit durchaus eine lenkende Wirkung gegeben sei. Am Ende folgte eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern und Grünen dem vom Werkausschuss vorgelegten Kompromissvorschlag.

Stadtarchiv Bei der Nutzung des Bobinger Stadtarchivs werden die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen. Hier liegt der Grund für die Erhöhung der Gebühren bei den steigenden Personal- und Sachkosten. Auch dieser Gebührenanpassung stimmte der Stadtrat letztlich zu.

Singoldhalle Teurer wird auch die Hallenmiete . Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2009. Daher sei es an der Zeit, die Gebühren zur Miete der Halle an die neuen Gegebenheiten anzupassen, erklärte Bürgermeister Klaus Förster . Durch die steigenden Energiepreise, die höheren Lohnkosten und dem erhöhten Aufwand sei es nötig, die Preise für die Hallennutzung um rund zehn Prozent anzuheben. Dies wurde, bei drei Gegenstimmen, so angenommen.