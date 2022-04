Dauerparker machen auf Bobinger Wanderparkplatz Ärger

Plus Nach Bürgerbeschwerden beantragen die Freien Wähler die Einführung einer zeitlich begrenzten Parkdauer am kleinen Wanderparkplatz beim Bobinger Krankenhaus.

Rund um das Bobinger Krankenhaus gibt es mehrere Parkplätze. Die sind auch dringend nötig. Denn nicht nur Mitarbeiter und Besucher des Krankenhauses parken dort. Der Bereich ist auch ein beliebter Ausgangsort für ausgedehnte Spaziergänge rund um den Stausee oder Wanderungen entlang der Wertach. Dafür wurde direkt am Fluss ein kleiner Wanderparkplatz angelegt. Doch wie von Bobingern immer wieder angemahnt, sei dieser kaum mehr zu nutzen.