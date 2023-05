Den fast vergessenen Opfern wieder ein Gesicht geben

Gegen das Vergessen: Eine Infobroschüre erinnert unter diesem Titel an die Opfer des Nationalsozialismus.

Als Reinhold Lenski vor zwei Jahren den Anruf von Dr. Petra Schweizer-Martinschek vom Archiv des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren-Irsee erhielt, dass es dort Patientenakten von Bobinger Bürgern gäbe, die Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten waren, hätte er sich nicht träumen lassen, dass daraus einmal ein großartiges Projekt werden würde. Herzstück ist eine 38-seitige Broschüre, die den Opfern Raum gibt und eine Erinnerung an alle sein soll, die in Bobingen geboren sind oder gelebt haben und die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden oder diese Zeit unter schwersten und unmenschlichen Bedingungen überlebt haben.

"Als ich den Anruf erhielt, war mir klar, dass ich mir Mitstreiter suchen muss", erklärt Reinhold Lenski. Diese fand er schnell in Edmund Mannes und Stadtarchivar Wolfgang Bobinger, später zusätzlich in Kulturamtsleiterin Sandra Hartl. Die "Archivgruppe", wie sich die drei Herren schnell nannten, fing an, in den Archiven von Kaufbeuren und Dachau zu stöbern, suchte sich Patientenakten und Verlegungslisten heraus. Schnell war für alle klar, was für ein zwar grausamer, aber ortsgeschichtlich bedeutsamer Schatz da in ihren Händen lag. "Das durfte nicht einfach so in einer Schublade verschwinden", machte Lenski deutlich. "Deshalb suchten wir bald den Kontakt zu Bürgermeister Klaus Förster, weil wir die Unterstützung für eine Broschüre wollten." Förster sagte diese gerne zu.

Die Geschichte der Zwangsarbeiter in Bobingen

Im Zuge der Nachforschungen stieß die Archivgruppe auf Dr. Bernhard Lehmann und die Geschichte der Zwangsarbeiter in Bobingen. "Auch dieses Thema wollten wir in unserer Erinnerungsbroschüre aufgreifen", sagt Archivar Wolfgang Bobinger. Neben dieser Gruppe gehören Euthanasie-Opfer, KZ-Opfer, Opfer des Todesmarsches vom 23. April 1945 und Widerstandskämpfer dazu. "Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit", macht Bobinger deutlich. "Schon jetzt haben wir im Archiv von Dachau wieder einen neuen Namen gefunden, der uns beim Erstellen der Broschüre gar nicht bekannt war." Man werde deshalb weitersammeln und versuchen, die Informationen zu vervollständigen. "Das Projekt hört für uns nicht mit dem Erstellen der Broschüre auf!"

Stolperschwelle vor dem Industriepark in Bobingen

Das Hauptaugenmerk der Archivgruppe habe ohnehin darauf gelegen, den bereits vergessenen Opfern aus ihrer Heimatstadt ein neues Gesicht zu geben und die Menschen wieder daran zu erinnern. Umso mehr freuen sich alle, dass es mit der Verlegung der Stolperschwelle vor dem Industriepark Werk Bobingen und der Kunstinstallation auf dem Bobinger Friedhof Gegen das Vergessen auch greifbare Blickpunkte innerhalb des Ortes gibt, die auf die Oper in der Zeit des Nationalsozialismus hinweisen und Vorübergehende vielleicht für einen Moment innehalten lassen.

"Es ist sehr schade, dass es 80 Jahre dauern musste, bevor wir diese Informationen bekamen und aufgreifen konnten", bedauert Reinhold Lenski. Da liege noch vieles im Argen. Wolfgang Bobinger ist deshalb froh, jetzt zumindest einigen Opfern ein Gesicht geben zu können. "Als ich die Broschüre zum ersten Mal in den Händen hielt, war das ein gutes Gefühl", sagt er. "Es ist eine sehr wertige Information geworden." Die Informationsbroschüre zum Gedenkort Bobingen liegt im Rathaus aus und kann dort von Interessierten zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.

