Der AWO-Kindergarten Bobingen nimmt neue Räume in Betrieb

Der Umzug ist geschafft: Die Arbeiterwohlfahrt hat ihren neuen Kindergarten in Bobingen offiziell eingeweiht. Die Einrichtung bietet nun mehr 75 Kindern Platz.

Hell und zeitgemäß sind die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens „Singoldwichtel“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben in Bobingen. Im Gebäude an der Regensburger Allee, in der zuvor eine evangelische Kita untergebracht war, herrscht bereits seit Herbst reger Betrieb nach vorausgegangenen Renovierungsarbeiten. Jetzt wurde die Wirkstätte ganz offiziell und mit vielen Festgästen eröffnet, darunter auch Silke Scherer, Vorstand für Kinder- und Jugendhilfe bei der schwäbischen AWO, die frühere Kita-Leiterin Anneliese Färber und Bürgermeister Klaus Förster.

Für die stimmungsvolle Feier hatte sich das Team rund um Einrichtungsleiterin Petra Harlander viel einfallen lassen. Im Zentrum standen statt langer Eröffnungsreden von Erwachsenen die Kinder selbst, die mit Liedern und Tänzen eine kleine Weihnachtszauberwelt entstehen ließen. Froh ist man nun - das war deutlich zu spüren -, dass die Mühen des Umzugs der Einrichtung, die ihren Standort seit ihrer Gründung vor fast 50 Jahren in der ehemaligen Siedlungsgaststätte an der Herbststraße hatte, vorbei sind. Die dringende Notwendigkeit, von bislang zwei auf drei Kindergartengruppen zu erweitern, wie auch der Wunsch nach moderneren Räumlichkeiten hatten zum Standortwechsel geführt.

Platz für 75 Kinder im neuen AWO-Kindergarten in Bobingen

Im neuen Haus können jetzt insgesamt 75 Mädchen und Buben betreut werden. Auch Kinder mit Eingliederungshilfebedarf finden einen Platz, der ihren besonderen Bedürfnissen gerecht wird. „Ihr habt den Umzug tapfer durchgehalten. Danke für euer Engagement und eure Arbeit zum Wohle der Kinder“, sagte Silke Scherer mit Blick auf die vielen modernen Erziehungs- und Förderkonzepte des Kindergartens sowie auf das tatkräftige Mitwirken der Eltern.

Geschenke zur Eröffnung gab’s freilich auch. Bürgermeister Förster hatte viele bunte Stifte für die Kinder im Gepäck, Silke Scherer süße Gaben fürs Team. Als sich zum gemütlichen Beisammensein mit Plätzchen, Lebkuchen und Kinderpunsch auch noch der Nikolaus höchstpersönlich gesellte, leuchteten viele kleine Kinderaugen. (AZ)