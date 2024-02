Der Bobinger Heimatverein hat viel vor im neuen Jahr

Vorträge und eine Sonderausstellung stehen bei den "Hochsträßlern" auf dem Programm. Auch Ehrungen gibt es beim Bobinger Heimatverein.

Bei der Jahresversammlung des Bobinger Heimatvereins D’Hochsträßler standen nicht nur der Tätigkeitsbericht und die Neuwahlen des Vorstands im Fokus, sondern auch ein Ausblick auf die Aktivitäten in diesem Jahr.

Dazu gehört eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Heimatverein des Landkreises: In einem Vortrag geht es um die Hungerkrise von 1770 bis 1773 im Hochstift Augsburg. Weitere Themen sind das Hoigarten-Frühlingsbrauchtum, ein historischer Streifzug durch das Untere Dorf und insbesondere die Sonderausstellung zum 30-jährigem Bestehen des Schulmuseums. Die Vorsitzende Corinna Kammerer informierte die Mitglieder über die anstehenden Aktivitäten „Museum – Erwecken aus dem Dornröschenschlaf“ und bat um Unterstützung.

Wer kann beim Heimatverein anpacken?

Anstehende Arbeiten sind unter anderem die digitale Erfassung aller Gegenstände, die Schaffung interaktiver Ausstellungsplätze, die Erarbeitung eines Museumskonzepts besonders für Schulen und Kindergärten und die Sonderausstellung Schulmuseum. Außerdem werden dringend neue Mitglieder gesucht für die Handarbeits-, die Archiv- und die Zithergruppe. Wer Interesse an den Gruppen oder der Mitarbeit im Museum hat, kann sich bei Corinna Kammerer per Mail an info@hochstraessler.de oder unter der Telefonnummer 08234/41375 melden.

Spenden an Hospizgruppe und den Bobinger Tisch

Corinna Kammerer erinnerte in der Sitzung auch an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Für ihre langjährige Arbeit im Museum erhielt Edith Wildbrett eine Anerkennung. Eva Sedran dankte der Vorsitzenden Kammerer für ihr besonderes Engagement für den Verein, besonders für die Aktivitäten der Digitalisierung im Museum. Der Reinerlös von 700 Euro vom Adventsingen 2023 wurde zu gleichen Teilen der Hospizgruppe und den Bobinger Tisch während der Versammlung übergeben.

Gewählt wurde außerdem der Vorstand. Es gab nur eine Änderung. Neuer Beisitzer ist Reinhold Lenski. Die bisherige Besitzerin Dr. Elisabeth Plößl wird als Beraterin weiter tätig sein. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. Die alte und neue Vorsitzende Corinna Kammerer dankte allen Mitgliedern und freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

Langjährige Mitglieder wurden mit Urkunden und Fotobüchern geehrt: