Der Bobinger Tisch hat jetzt ein eigenes Fahrzeug

Plus Aus Mitteln der Bürgerstiftung Bobingen wurde dem Bobinger Tisch ein gebrauchter Transporter übergeben. Für den Verein ist das eine große Erleichterung.

Viele Märkte und Bäckereien müssen die Helfer des Bobinger Tischs anfahren. Das erledigten sie bislang mit angemieteten Fahrzeugen. Jetzt haben die Helfer ein eigenes. "Es ist für uns eine riesige Erleichterung beim Abholen der Lebensmittel, ein eigenes Fahrzeug nutzen zu können", sagt Susanne Sturm vom Bobinger Tisch.