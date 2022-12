Der Bobinger Weltladen braucht Hilfe

Nachdem die Gerüchte zur Schließung des Ladens vom Tisch sind, werden jetzt dringend Helferinnen und Helfer gesucht.

Seit 18 Jahren gibt es den Weltladen in Bobingen. Nach dem Umzug vor einigen Jahren befindet er sich in der Bahnhofstraße. "Wir haben viele Stammkundinnen und -kunden", sagt eine der Unterstützerinnen, Angelika Pabst. Nach dem Einbruch während der Corona-Zeit würden sich die Umsatzzahlen langsam wieder Richtung Vor-Corona-Niveau entwickeln. Doch es gibt ein Personalproblem.

Nachdem die bisherige, langjährige Leiterin des Bobinger Weltladens, Monika Böhler, aus privaten Gründen nicht mehr weitermachen wollte, wurde hinter den Kulissen fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht. Bislang allerdings vergebens. Am Ende stand die Aussage der Weltladen Augsburg GmbH, zu welcher der Bobinger Laden gehört: Wenn bis Ende des Jahres niemand gefunden sei, müsse der Laden geschlossen werden. Um dies zu verhindern, gab es einige Krisengespräche. Jetzt haben sich drei Damen, Angelika Papst, Ute Graske und Traudi Roth, zusammengefunden, um die Leitung im Team kommissarisch zu übernehmen, bis eine neue Leitung gefunden ist. Gleichzeitig, so betonen die Damen, könnte das Team, zu dem aktuell 17 Helferinnen und Helfer gehören, weitere ehrenamtlich Helfer brauchen.

Was im Laden zu tun ist

Denn der Laden hat von Dienstag bis Freitag jeweils sechs Stunden pro Tag geöffnet, am Samstag drei Stunden. In dieser Zeit müssten natürlich Verkäuferinnen anwesend sein. Dazu kämen die Arbeiten wie Ware einräumen, Dekoration, Besuch von Veranstaltungen, Weiterbildung und noch vieles mehr. Interessierte könnten sich jederzeit im Weltladen in der Bahnhofstraße melden, so Ute Graske. Beim Konzept der Weltläden steht der faire Handel im Fokus. Genuss und Gerechtigkeit sollen dabei im Vordergrund stehen.

Erzeugerländer stehen im Fokus

Zum Konzept gehört es zu zeigen, dass qualitativ hochwertige Waren ohne Kinderarbeit und Ausbeutung der Erzeugerländer gehandelt werden können. Gerade Erzeugnisse wie Kaffee, Schokolade, Gewürze, Bananen, Kleidung und Kunstgegenstände seien dabei beliebt im Sortiment des Bobinger Ladens. Zugleich will man dafür sorgen, dass den Erzeugern in aller Welt nicht nur faire Preise für ihre Waren gezahlt, sondern durch langfristige Lieferverträge den Menschen in Afrika und Südamerika auch Perspektiven gegeben werden. So sei für die Menschen dort langfristige Planbarkeit durch ein gesichertes Einkommen wichtig, um die eigenen Kompetenzen zu erweitern und ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Vorträge und Informationsveranstaltungen

Um das Bewusstsein für die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu steigern und aufzuzeigen, welche Macht die Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihr Einkaufsverhalten ausüben können, finden in den Weltläden auch immer wieder Vorträge und Infoveranstaltungen unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins "Werkstatt Solidarische Welt statt".

Wer Interesse hat, das Team des Bobinger Weltladens zu unterstützen, kann sich während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 08234/998833 melden. Gesucht werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Mitarbeitende zur Leitung des Weltladens. (AZ)