Der Bobinger Wochenmarkt feiert einen runden Geburtstag

Seit 40 Jahren gibt es in Bobingen den Wochenmarkt. Das wird am kommenden Freitag gefeiert.

Ob Jungpflanzen, knackiges Gemüse, frische Eier, Blumen, Fisch, Käse oder schlachtfrische Suppenhühner, dazu ein kleiner Plausch, ein paar Tipps für die Zubereitung der feinen Sachen - das gibt es seit nunmehr 40 Jahren bei Wind und Wetter auf dem Wochenmarkt am Rathausplatz. Was 1982 zaghaft begann, ist heute aus Bobingen nicht mehr wegzudenken. Ein guter Grund, mit den treuen Kundinnen und Kunden zu feiern, findet die Stadt Bobingen. Dazu lädt sie Fieranten am Freitag, 17. Juni, zum "Jubiläumswochenmarkt" ein.

Die Bobinger Markständler hoffen auf viele Besucher

Mit Blasmusik der Stadtkapelle Bobingen, kleinen Probierhäppchen, Kaffee, Kuchen und Apfelsaft aus heimischen Streuobstwiesen, die auf Spendenbasis ausgegeben werden, sowie einem bunten Rahmenprogramm für Kinder bedanken sich die Marktständler ab 10 Uhr für die Treue ihrer Kunden und hoffen auf viele Besucher. Erwartet wird zudem die frisch gekürte Bayerische Milchprinzessin Philomena Mögele aus Bobingen-Kreuzanger, die während des Programms auf dem Wochenmarkt anzutreffen sein wird. Den Höhepunkt der geselligen Geburtstagsfeier unter freiem Himmel markiert schließlich um 12 Uhr die Verlosung eines gut gefüllten Einkaufskorbes im Wert von 100 Euro.

Bürgermeister Klaus Förster und Maria Schempp, die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Bobingen, laden alle Marktbesucher zu einem Espresso oder Cappuccino an der mobilen Kaffeebar ein, bevor sie gemeinsam die langjährigen Fieranten ehren. Die Einnahmen aus den Spenden für Speis und Trank werden gemeinnützigen Organisationen, wie zum Beispiel dem Bobinger Tisch, zugeführt. Das Team des Bobinger Tischs wird ebenfalls am Jubiläumswochenmarkt anzutreffen sein und freut sich über die Abgabe von haltbaren Lebensmittelspenden. (SZ)