Der erste Kieferorthopäde kommt nach Bobingen

In Bobingen gibt es jetzt einen Kieferchirugen. Was Dr. Marek Silla in seiner Praxis anbietet.

Lange haben die Bobinger gewartet - nun ist in die ehemalige Hausarztpraxis am Kleiberweg in Bobingen wieder ein Arzt eingezogen. Dr. Marek Silla hat dort eine Praxis für Kieferorthopädie eröffnet, die erste in Bobingen.

Dr. Silla, der in der Slowakei geboren ist, kam 2009 zum Studium nach München. „Ich habe in der Slowakei schon eine deutsche Schule besuchen können, deshalb habe ich mich in München beworben“, erzählt er. Die Universität für Zahnmedizin dort habe einen sehr guten Ruf, er sei froh, dort angenommen worden zu sein. Auch wenn er im Vorfeld nicht damit gerechnet habe, dass München ein so teurer Wohnort sei. Das Studium sei es wert gewesen. „Es hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht“, sagt Dr. Silla. Nach dem Studium konnte er zum Arbeiten und Promovieren an der Universität bleiben. Dann ging es weiter nach Gießen zur Facharztausbildung. In dieser Zeit pendelte er zwischen Gießen und München, weil seine Lebensgefährtin dort wohnen blieb.

Marek Silla war schon in Friedberg tätig - jetzt in Bobingen

Sein beruflicher Weg führte ihn anschließend in eine Praxis nach Friedberg und von dort aus nach Bobingen. „Auf Bobingen bin ich gekommen, weil meine Lebensgefährtin hier familiäre Bindungen hat“, so Dr. Marek Silla. Auch das geplante Ärztehaus im Stadtzentrum habe bei seinen Überlegungen einst eine Rolle gespielt. Nun aber ist er in seinen Praxisräumen im Kleiberweg angekommen. Hell und luftig sind sie gestaltet, seine Patienten sollen sich wohlfühlen. „Niemand geht wohl wirklich gerne zum Zahnarzt, deshalb wollen wir einen Besuch bei uns so angenehm wie möglich gestalten“, meint Silla. Sein neunköpfiges Team ist deshalb speziell darauf geschult.

Und in die Praxisräum ist modernste Technik eingezogen. „Wir sind beispielsweise in der Lage, komplett abdruckfrei zu arbeiten, das ist für den Patienten sehr angenehm“, sagt der 33-Jährige. Die Abdrücke werden mit einem Intraoralscanner gemacht, das spart dem Patienten zusätzlich Termine und Zeit. Spangen und Schablonen werden passgenau mit dem 3-D-Drucker gedruckt.

Auch wenn er am Wochenende noch in die gemeinsame Wohnung nach München pendelt, Dr. Marek Silla ist in Bobingen angekommen. „Unter der Woche habe ich hier eine Wohnung“, erzählt er. Er finde, Bobingen sei ein guter Ort, um zu leben. Es gäbe gute Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, die er sehr gerne für seine Pendelfahrten nutze. „Eine sehr positive Stadt und sehr kinderfreundlich.“ Hat sich seine Praxis etabliert, wird Silla wohl auch seinen Wohnsitz endgültig hierher verlegen. „Bobingen hat alles, was man braucht.“