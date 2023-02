Der Fasching tobt in der Bobinger Singoldhalle

Die Lady Lords versprechen eine schillernde und rasante Show beim Weiberfasching. Für das Faschingskränzle gibt es Karten zu gewinnen.

Der Countdown zum Faschingsendspurt läuft! Ausgelassene Stimmung, Tanz, Musik, geselliges Beisammensein bei Kaffee, Kuchen, deftiger Brotzeit sowie Cocktails gibt es in der Singoldhalle.

Neben der fulminanten Travestie-Show zum Weiberfasching lädt das Kulturamt der Stadt Bobingen tanzlustige Freunde des närrischen Treibens zum geselligen Kaffeeklatsch beim Bobinger Faschingskränzle. Die Lady Lords, das Travestie-Trio aus München, kommen am Weiberfasching, Donnerstag, 16. Februar, wieder zu einem Gastspiel in die Singoldhalle. In ihrer fulminanten, schillernden und rasanten Show schlüpfen die drei Diven in viele Rollen.

Überraschungsgast und eine Femme fatale

Seit vielen Jahren gastieren die Lady Lords mit großem Erfolg im In- und Ausland. Aufgetreten sind sie unter anderem im Deutschen Theater in München, in der Villa Rothschild in Nizza und im Disneyland Paris, darüber hinaus begeisterten die drei Vollblutkünstler Tausende von Fans und Zuschauer auf einer mehrjährigen Tournee durch Südeuropa. Zur Besetzung gehören heuer: ein Überraschungsgast und stets die Femme fatale, die rassige Marcella Milano. Sie begeistert mit Gesang und mit extravaganten Tanzdarbietungen. Durch das Programm der frisch-frivolen Show führt Gerda Gans, die Ulknudel vom Dienst, die immer den richtigen Spruch parat hat und deren Name hält, was er verspricht. Wer freche Conférencen, superstarken Livegesang und jede Menge Comedy in Kostümen liebt, ist in Bobingen richtig.

Faschingskränzle mit vielen Einlagen

Am Rußigen Freitag, 17. Februar, darf beim Bobinger Faschingskränzle einen Nachmittag getanzt, getratscht, gelacht, geschunkelt und gefeiert werden. Für vier Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die Original Wertachtaler, die Formation junggebliebener Musiker und Musikerinnen aus Wehringen, Bobingen und Umgebung, deren Repertoire von A wie "Atemlos" bis zu Z wie "Zillertaler Hochzeitsmarsch" reicht. Darüber hinaus hat das Kulturamt regionale Faschingsgrößen für Einlagen gebucht, bei denen zum Teil kein Auge trocken bleibt. Auftreten wird auch das Männerballett Die Pfundigen mit Garde und Showtanzgruppe des MFC-Mittelstetten.

