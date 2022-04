Der Frauenbund Bobingen hat einen neuen Vorstand

Plus Neues Leitungsteam beim Frauenbund in Bobingen. Der Vorstand ist fast komplett ausgetauscht. Wie es jetzt weitergeht.

Vor vier Jahren übernahm nach einer Satzungsänderung das erste Mal ein Führungsteam den Vorsitz des Katholischen Frauenbunds Bobingen. Zeitgleich wurde auch der Zweigverein Bobingen-Siedlung eingegliedert.