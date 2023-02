Der Glasfaser-Ausbau wird in Bobingen zum Flickenteppich

Plus Der geplante Ausbau des Bobinger Glasfasernetzes hat gleich mehrere Anbieter auf den Plan gerufen. In den ersten Bereichen sollen die Arbeiten bald beginnen.

Viele Bobinger warten darauf, endlich einen Glasfaseranschluss zu bekommen. Im vergangenen Jahr führten die Firmen deutsche Glasfaser in Kooperation mit M-net eine sogenannte Bündelnachfrage durch. Nachdem die erforderliche Anzahl von Anschlüssen knapp zustande gekommen war, sollte der Ausbau beginnen. Seither hat sich hinter den Kulissen einiges getan.