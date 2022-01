Der Kindergartenbus in Bobingen soll weiterfahren

Plus Neben den Haushaltsdebatten waren der Kindergartenbus, die Vereinsförderung und das Quartiersmanagement Themen in der letzten Sitzung des Sozialausschusses.

Der Haushaltsplan für 2022 ist das zentrale Thema in den Sitzungen der Bobinger Ausschüsse. So auch im Sozialausschuss. Einige andere Themen gab es jedoch auch: