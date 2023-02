"Der Nächste, bitte": Kolping Theater kommt mit neuer Komödie auf die Bühne

Die Proben zum neuen Stück des Bobinger Kolping Theaters sind in vollem Gange. Die Komödie "Der Nächste, bitte!" handelt von einem äußerst experimentierfreudigen Arzt.

Viel zu lachen gibt es bei den Proben für das Kolping Theater Bobingen. Dafür sorgt zum einen die ausgewählte Komödie von Hans Schimmel, zum anderen ist die bunt zusammengewürfelte Schauspielgruppe dafür verantwortlich. Vom absoluten Neuling bis zum erfahrenen „alten Hasen" lassen sich die Mitspieler beschreiben, die eines gemeinsam haben: die Freude daran, andere gut zu unterhalten.

Vier Aufführungstermine wird es für das Kolping Theater geben. Das Stück „Der Nächste, bitte!“ spielt in der Arztpraxis von Dr. Biederbrock, in der es normalerweise recht beschaulich zugeht. Man kennt seine Mitmenschen und ist auch ansonsten eher von der unkonventionellen Art, wenn es um die Behandlung seiner Patienten geht. Dabei behandelt der Doktor jegliche Beschwerden und Krankheiten selbst, denn seine Leidenschaft gehört der Forschung und in seiner Freizeit hantiert und experimentiert er mit allerhand Pülverchen und Kräutern. Versuchsobjekte sind ja in der Patientenkartei reichlich vorhanden. Alles geht gut, bis einige ursprünglich eher unscheinbare Nebenwirkungen für ein gigantisches Gemüsewachstum bei Bauer Grieße sorgen, der mit Eigenurin düngt. Das ruft unvorhergesehene Gäste auf den Plan, die gerne von den tollen Erfindungen profitieren wollen. Die Spur führt dabei eindeutig in die Praxis von Dr. Biederbrock!

Spielleiterin verspricht einen kurzweiligen Abend in Bobingen

Seit Dezember treffen sich die Mitspielenden zweimal wöchentlich zu den Proben. Spielleiterin Gabriele Friede ist zufrieden mit dem Probenverlauf. Bis zum Aufführungstermin, so verspricht sie, wird ihre Mannschaft ihre Bestleistung geben. Die lustige, schwungvolle Komödie mit vielen tollen Szenen wird das ihre dazutun, um den Besucherinnen und Besuchern einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend zu bieten.

Marie Kraus ist die Jüngste im Team und zum ersten Mal dabei. Noch wirkt sie bei den Proben ganz ruhig. „Die Aufregung wird kommen, wenn ich zum ersten Mal vor dem Publikum stehe“, ist sie sich sicher. Regisseurin Gabriele Friede beruhigt sie: „Du darfst nur nicht denken: Das kann ich nicht!“ Improvisieren könne man schließlich immer. Immerhin steht beim Kolping Theater niemand allein auf der Bühne.

Alle helfen beim aufwendigen Bühnenbau mit

Die Kolpingsfamilie sorgt im Hintergrund auch für den Bühnenbau: Zwei Gruppen der Kolpingjugend, die „Kings“ und „Neon Fire“ haben sich bereit erklärt, die Kulissen für das Stück zu bauen. Die besondere Herausforderung wird dabei sein, die Bühne in zwei Räume zu teilen, das Wartezimmer und das Arztzimmer. Auch hier laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, schließlich sind es nur noch wenige Wochen bis zum ersten Auftritt.

Die Theateraufführungen finden jeweils im großen Saal im Laurentiushaus statt. Einlass ist immer eine Stunde vor Beginn. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort bei Schuster & Kohl, Hochstraße 17, zu den Geschäftszeiten. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre zahlen sechs Euro. Weitere Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Kolpingsfamilie sorgt für eine Bewirtung mit Getränken und kleinen Speisen.

Die Aufführungstermine sind: