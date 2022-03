Vom Badesee zur Kleingartenanlage: Was es mit Bobinger Quetschweiher auf sich hat

Plus Badeweiher, Todesfalle, Müllkippe, jetzt Freizeitparadies: Das ist der Werdegang des Quetschweihers in Bobingen, den nur noch wenige wirklich kennen.

Es gibt geschichtsträchtige Orte und Orte mit Geschichte rund um Bobingen. Das Lechfeld ist so ein geschichtsträchtiger Ort. Nahezu jeder hat schon einmal etwas von der Schlacht auf dem Lechfeld gehört, doch niemand weiß so genau, wo das war. Genau anders ist es bei Orten mit Geschichte. Fast jeder kennt sie, doch nur noch wenige wissen um den Hintergrund, der manchmal unscheinbare Orte interessant macht.