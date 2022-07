Bobingen

18:04 Uhr

Der Schock über das Aus für die Geburtsklinik in Bobingen sitzt tief

In einer Sondersitzung der Stadträte von Schwabmünchen und Bobingen sowie des Kreistags wurde das Strategiepapier zu den Wertachkliniken vorgestellt. Jetzt hagelt es in Bobingen Kritik.

Plus Fehlende Strategie, zu späte Information seitens des Bürgermeisters und der Klinikleitung: In Bobingen hagelt es Vorwürfe nach der Schließung der Geburtshilfe.

Von Elmar Knöchel

Der Schock sitzt tief in Bobingen. Zum Aus für die Bobinger Geburtshilfe kommt noch die Aussicht, nach einer über 100-jährigen Krankenhaustradition auch das Krankenhaus zu verlieren. Die Vorgehensweise zur Zukunft der Wertachkliniken sei ein Lehrstück an mangelnder Transparenz und fehlender Kommunikation, so die Vorwürfe seitens des SPD-Stadtrats Helmut Jesske.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen