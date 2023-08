Der Seniorenbeirat Bobingen bietet ein abwechslungsreiches Programm

Einmal im Monat kann jeder mit dem Seniorenbeirat Boule spielen. Was für ältere Semester noch angeboten wird.

Werfen oder rollen? – Das ist die Frage, die die Teilnehmer der Boule-Gruppe des Bobinger Seniorenbeirates immer wieder beschäftigt. „Am Ende aber macht es jeder so, wie er will und kann, denn unsere Boule-Gruppe ist für jeden offen“, sagt Gerda Fleig, Behindertenbeauftragte des Seniorenbeirates. Auch wer ein Handicap hat oder im Rollstuhl sitzt, ist bei der Gruppe willkommen. Sie kommt einmal im Monat zusammen.

Bobinger Seniorinnen und Senioren treffen sich zum Boule spielen

An diesem Nachmittag treffen sich 15 Menschen an der Boule-Bahn im Singoldpark, gleich neben dem großen Spielplatz. Die kleine Zielkugel wird geworfen, dann geht es darum, die großen Kugeln (jeder Teilnehmer bekommt zwei) möglichst nahe an der Zielkugel zu platzieren. Werfend oder rollend – wer seine Kugel am nächsten zur Zielkugel platziert, der hat das Spiel gewonnen. Die Punkte werden jedoch nur zum Spaß aufgeschrieben – wichtig ist allen Teilnehmern der Kontakt mit der Gruppe, die Freude am Spiel und die Bewegung an der frischen Luft. Das Boule-Spiel, welches seine Ursprünge in Frankreich hat, eignet sich gut dafür. Jeder kann mitmachen, man braucht keine bestimmte Spielerzahl und auch keine Vorkenntnisse.

„Ein lustiger Zeitvertreib und vor allem ein tolles Spiel, weil alle Menschen mitmachen können“, findet Gerda Fleig. Sie hat die Organisation der Gruppe übernommen, die sich vor ungefähr einem Jahr auf Initiative des ehemaligen Seniorenbeiratsmitglieds Annemarie Mattler zusammengefunden hat. An jedem ersten Mittwoch im Monat trifft sich die Seniorengruppe bei geeignetem Wetter, wer mitmachen will, kann einfach dazukommen. Im Sommer beginnt die Spielstunde um 15 Uhr, im Winter eine Stunde früher.

Stürze verhindern und richtig mit dem E-Bike fahren

Auch anderen steht die Boule-Anlage im Singoldpark offen, wichtig ist nur, das eigene Kugel-Set mitzubringen, das ist dort nicht vorrätig. Dann aber steht Spiel und Spaß nichts mehr im Weg. In den nächsten Wochen bietet der Seniorenbeirat der Stadt Bobingen noch zwei weitere Aktionen an: Am 30. August gibt es ab 17 Uhr einen Vortrag von Josef Sedran im Evangelischen Gemeindehaus zum Thema Sturzprävention. Am 16. September können sich Interessierte um 9 Uhr auf dem Gelände vom Radlmarkt Reim zum Thema „Sicher mit dem E-Bike unterwegs“ informieren. Das E-Bike-Training findet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Augsburg statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bei Eva-Maria Pettinger unter der Telefonnummer 08234/2375 gebeten. (AZ)