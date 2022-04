Der Solarpark im Bobinger Süden wird erweitert

Plus Mehr Sonnenstrom für Bobingen bringt gleichzeitig neue Geldanlagemöglichkeiten für Bobinger: Die LEW-Bürgerenergiegenossenschaft erweitert ihren Solarpark.

Sonnenstrom liegt im Trend. Das ist auch in Bobingen so. Eine Änderung beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) macht nun eine Erweiterung des bestehenden Solarparks im Bobinger Süden möglich.