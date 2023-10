Der TSV Bobingen hat bald 2000 Mitglieder

Steigende Mitgliederzahlen, der Kampf gegen Hagelschäden auf der Sportanlage und Neuwahlen der Vorstandschaft: So lief die Jahreshauptversammlung beim TSV Bobingen.

"Knapp unter der 2000er-Marke", sagte der Vorsitzende des Bobinger TSV, Alfred Mrasek, als er über die Mitgliederzahlen sprach. Nach einer Stagnation während der Corona-Zeit stiegen die Mitgliederzahlen jetzt wieder Jahr für Jahr an, so Mrasek. Das liege hauptsächlich an dem breiten Sportangebot, das der Verein biete. Neben den Ballsportarten gebe es noch viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kurse in Yoga, Qi Gong, Pilates und noch einige mehr.

Neue Flutlichtanlage, Hagelschäden und Bauarbeiten in Bobingen

Durch Zuschüsse der Stadt Bobingen, des Landratsamtes und anderer Institutionen sei es nun gelungen, einen Trainingsplatz auf der Sportanlage an der Hoechster Straße mit einer modernen und energiesparenden LED-Flutlichtanlage auszustatten. Die Installation sei unter enormen Einsatz der Fußballabteilung in Eigenleistung vorgenommen worden. Viel Einsatz forderte auch die Beseitigung der Hagelschäden nach dem Unwetter Ende August. Die Sportanlagen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Aufräumarbeiten seien mittlerweile so weit gediehen, dass überall wieder gefahrlos Sport ausgeübt werden könne, sagte Mrasek. Allerdings könnten sich die erforderlichen Renovierungsmaßnahmen noch Monate hinziehen.

Nach dem Schock, durch die Schließung des Bobinger Hallenbades ohne Trainingsmöglichkeit dazustehen, gelang es der Schwimmabteilung mittlerweile, einige Trainingsstunden im Königsbrunner Hallenbad zu ergattern. Auch sportliche Erfolge konnte der TSV Bobingen verbuchen. Herausragend dabei sei natürlich der Aufstieg der Fußballer in die Landesliga gewesen. Gleichzeitig stieg auch die U 23 der Bobinger in die Kreisklasse auf. Beide Aufstiege wurden bei der Saisoneröffnungsparty ausgiebig gefeiert.

Ein neuer Radweg macht die Erneuerung von Zäunen nötig

Aktuell gibt es rund um die Sportanlage noch einige Baustellen. Darunter der Geh- und Radweg an der Hoechster Straße. Dieser werde zwar von der Stadt Bobingen gebaut, aber es müssten Zäune versetzt und neu errichtet werden. Auch die Umgestaltung des Parkplatzes und die Neugestaltung der Einfahrten zum Siegmundpark sollen dabei in Angriff genommen werden, sagte der Vereinsvorsitzende.

Bei den anschließenden Neuwahlen der Vorstandschaft wurde das bisherige Team mit Alfred Mrasek als Vorsitzendem und den beiden Stellvertreterinnen, Sigrid Seidler und Ulrike Gerhard, bestätigt. Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Wolfgang Stockbauer, der Abteilungsleiter der Karateabteilung, gewählt.

Lesen Sie dazu auch