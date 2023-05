Der zentrale Platz in Bobingen hat jetzt einen Namen

In einer Feierstunde wird an die Künstlerin Gisela Heim erinnert. In Bobingen kann sich jeder auch auf die Spur der Steinbildhauerin machen.

Rund 15 Monate sind mittlerweile vergangen, seit der Bobinger Stadtrat beschlossen hatte, den Platz im Herzen Bobingens - der bislang keinen Namen hatte - nach der bekannten Bobinger Künstlerin Gisela Heim zu benennen. Das sollte auch ein Bekenntnis sein, Frauen in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Denn die meisten Straßen in Bobingen, die nach Persönlichkeiten benannt sind, tragen Männernamen. Das war auch der Hintergrund des Antrags im Stadtrat, der von den Grünen gestellt worden war.

Dass es letztlich so lange gedauert hat, bis der Platz nun endgültig seinen Namen bekam, hat mehrere Gründe. Während der Corona-Zeit sei eine würdige Feier kaum zu planen gewesen. Deshalb habe man den Termin immer wieder verschoben. Außerdem, so Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, wollte man nicht nur ein Namensschild anschrauben. "Wenn der Platz schon nach einer Bobinger Künstlerin benannt wird, dann sollte auch eines ihrer Kunstwerke dort zu sehen sein." Also ging man auf die Suche. Fündig wurde man dann direkt am Rathaus. Dort stand schon lange eine von der Steinbildhauerin gestaltete Steele. Die fristete dort ein recht unbemerktes Dasein. Sie wurde restauriert und steht jetzt standesgemäß auf dem Gisela-Heim-Platz.

Zusätzlich zum Gisela-Heim-Platz in Bobingen gibt es jetzt einen Rundweg

Doch man hat sich noch mehr einfallen lassen. Sandra Hartl, die Leiterin des Bobinger Kulturamts, hatte noch eine besondere Idee: "Plätze, die nach Künstlerinnen und Künstlern benannt sind, gibt es in vielen Städten. Doch meist wissen nur wenige, was es denn mit den Personen, die den Plätzen ihren Namen gaben, auf sich hat." So hat man in Bobingen nicht nur eine Infotafel am Kunstwerk angebracht, sondern hat sich in der Stadt nach weiteren Kunstwerken von Gisela Heim umgesehen. Und die gibt es reichlich.

Dieser von Gisela Heim geschaffene Steinblock fristet bisher am Bobinger Rathaus ein eher unscheinbares Dasein. Foto: Elmar Knöchel

So kam es, dass parallel zur Einweihung des Gisela-Heim-Platzes auch ein Gisela-Heim-Rundweg das Licht der Welt erblickte. Es wurde ein Flyer gestaltet, auf dem 18 Kunstwerke der Künstlerin verzeichnet sind. Auf einem Stadtspaziergang können diese dann erkundet werden. Selbst Menschen, die schon lange in Bobingen leben, werden wohl das ein oder andere Werk noch nicht kennen. Erhältlich ist der Flyer beim Bobinger Kulturamt. Am Ende der Einweihungsfeier enthüllten dann Hannelore Heim, eine Cousine, und Christof Breitsameter, ein Neffe der verstorbenen Künstlerin, die Infotafel.